Тяжёлую технику вывели на улицы Владивостока после снегопада

Уборка снега идёт на улицах Владивостока после снегопада, случившегося в ночь на 2 января. Об этом сообщили в администрации города.

Сотрудники «Содержания городских территорий» работают как на дорогах, так и на тротуарах и лестницах, очищая их от снега. Для ведения работ используется спецтехника, направленная в разные районы города. «Сложные участки и подъемы были обработаны реагентами. Около 4:00 начались работы по сметанию выпавшего снега», — рассказали в городской администрации. Как добавили власти Владивостока, предприятия и компании должны своими силами убирать прилегающую к ним территорию. В Приморском крае на первой неделе 2022 года снег будет идти со 2 по 5 января, хотя и не во всех точках региона. Температура воздуха в начале недели может опуститься до -32 градусов, а к концу новогодних праздников потеплеет на 3-8 градусов.

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