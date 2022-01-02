Тяжёлую технику вывели на улицы Владивостока после снегопада

Тяжёлую технику вывели на улицы Владивостока после снегопада
Тяжёлую технику вывели на улицы Владивостока после снегопада
2 января, 11:00ПроисшествияФото: администрация Владивостока
Уборка снега идёт на улицах Владивостока после снегопада, случившегося в ночь на 2 января. Об этом сообщили в администрации города.

Сотрудники «Содержания городских территорий» работают как на дорогах, так и на тротуарах и лестницах, очищая их от снега. Для ведения работ используется спецтехника, направленная в разные районы города.

«Сложные участки и подъемы были обработаны реагентами. Около 4:00 начались работы по сметанию выпавшего снега», — рассказали в городской администрации.

Как добавили власти Владивостока, предприятия и компании должны своими силами убирать прилегающую к ним территорию.

В Приморском крае на первой неделе 2022 года снег будет идти со 2 по 5 января, хотя и не во всех точках региона.

Температура воздуха в начале недели может опуститься до -32 градусов, а к концу новогодних праздников потеплеет на 3-8 градусов.

Сюжеты:
Приморье
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Владивостокснегопад
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