С начала года инспекторы обнаружили свыше 15 тысяч нарушений закона в области рыболовства

С начала года инспекторы обнаружили свыше 15 тысяч нарушений закона в области рыболовства
С начала года инспекторы обнаружили свыше 15 тысяч нарушений закона в области рыболовства
2 апреля, 17:26ПроисшествияФото: Фото: Ольга Куренкова, NN.RU /Ольга Куренкова, NN.RU//fish.gov.ru
За первые три месяца 2022 года во внутренних водоемах России инспекторы рыбоохраны выявили 15 329 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

У нарушителей изъято 28 551 орудие лова и 34 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, сообщили в Росрыболовстве.

В 2021 сотрудники рыбоохраны Росрыболовства провели 107 114 контрольных рейдовых мероприятий во внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения. За год было выявлено 88 280 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. У нарушителей изъяли более 190 тонн незаконно добытых водных биоресурсов, около 143 897 орудий лова и 9155 транспортных средств.

Сюжеты:
Рыбный деньВ России
Материалы по теме:
рыбаРоссия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы