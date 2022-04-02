С начала года инспекторы обнаружили свыше 15 тысяч нарушений закона в области рыболовства

За первые три месяца 2022 года во внутренних водоемах России инспекторы рыбоохраны выявили 15 329 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

У нарушителей изъято 28 551 орудие лова и 34 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, сообщили в Росрыболовстве. В 2021 сотрудники рыбоохраны Росрыболовства провели 107 114 контрольных рейдовых мероприятий во внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения. За год было выявлено 88 280 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. У нарушителей изъяли более 190 тонн незаконно добытых водных биоресурсов, около 143 897 орудий лова и 9155 транспортных средств.

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