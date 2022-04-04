На борьбу с пожарами добавили несколько миллиардов

В конце минувшей недели в большинстве муниципалитетов Приморья установилась сухая ветреная погода, что способствовало быстрому распространению огня. В итоге пострадали территории в Уссурийске, Чугуевском, Лазовском и Ханкайском округах, Шкотовском районе и других.
В региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира отметили, что все возгорания своевременно ликвидировали специалисты Приморской авиабазы и смежных структур.
Тем временем, регионам РФ выделены дополнительные 8,2 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами к предусмотренным ранее 6 млрд рублям, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
По его словам, сейчас идет укомплектование штатов, снабжение амуницией людей, которые будут бороться с лесными пожарами.
Глава Минприроды России также заявил, что с 2022 года будет дополнительно вестись мониторинг ландшафтных пожаров.
— Мы будем вести особый контроль переходящих на лесные земли природных пожаров. Это большая часть проблемы, когда всё горит, никто не будет разбираться — лесные или ландшафтные, откуда огонь пришел. Их игнорирование провоцирует дополнительные риски. Поэтому мы с коллегами из МЧС договорились, что это будет контролировать единая система обеспечения безопасности, — подчеркнул Александр Козлов.