На борьбу с пожарами добавили несколько миллиардов

— Мы будем вести особый контроль переходящих на лесные земли природных пожаров. Это большая часть проблемы, когда всё горит, никто не будет разбираться — лесные или ландшафтные, откуда огонь пришел. Их игнорирование провоцирует дополнительные риски. Поэтому мы с коллегами из МЧС договорились, что это будет контролировать единая система обеспечения безопасности, — подчеркнул Александр Козлов.