На борьбу с пожарами добавили несколько миллиардов

На борьбу с пожарами добавили несколько миллиардов
На борьбу с пожарами добавили несколько миллиардов
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: Дианы Шарафулисламовой/правительство Приморского края)
В Приморских лесах начался пожароопасный период. За первые три дня апреля специалисты ликвидировали 47 лесных и природных возгораний на общей площади 1742,5 гектара.

В конце минувшей недели в большинстве муниципалитетов Приморья установилась сухая ветреная погода, что способствовало быстрому распространению огня. В итоге пострадали территории в Уссурийске, Чугуевском, Лазовском и Ханкайском округах, Шкотовском районе и других.

В региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира отметили, что все возгорания своевременно ликвидировали специалисты Приморской авиабазы и смежных структур.

Тем временем, регионам РФ выделены дополнительные 8,2 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами к предусмотренным ранее 6 млрд рублям, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По его словам, сейчас идет укомплектование штатов, снабжение амуницией людей, которые будут бороться с лесными пожарами.

Глава Минприроды России также заявил, что с 2022 года будет дополнительно вестись мониторинг ландшафтных пожаров.

— Мы будем вести особый контроль переходящих на лесные земли природных пожаров. Это большая часть проблемы, когда всё горит, никто не будет разбираться — лесные или ландшафтные, откуда огонь пришел. Их игнорирование провоцирует дополнительные риски. Поэтому мы с коллегами из МЧС договорились, что это будет контролировать единая система обеспечения безопасности, — подчеркнул Александр Козлов.

Сюжеты:
Приморье
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