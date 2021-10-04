Бывшего главу Владивостока заподозрили в получении многомиллионных взяток

Бывшего главу Владивостока заподозрили в получении многомиллионных взяток
Бывшего главу Владивостока заподозрили в получении многомиллионных взяток
Сегодня, 15:41ПроисшествияФото: фото Анастасии Котляровой/www.vlc.ru
Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 годы Гуменюк регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство компании, специализирующейся на оказании похоронных услуг.

Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

По информации сетевого издания «Восток-Медиа», в настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокПриморьеОлег Гуменюк
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