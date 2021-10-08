Любителям покера присудили от 75 до 150 тысяч рублей штрафа

Любителям покера присудили от 75 до 150 тысяч рублей штрафа
Любителям покера присудили от 75 до 150 тысяч рублей штрафа
Сегодня, 12:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Информацию о том, что на территории Артема функционирует нелегальный клуб для игры в покер, стражи порядка получили еще в марте 2021 года. Проверку заведения провели сотрудники полиции и следственного комитета при силовой поддержке офицеров Росгвардии, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

В ходе обысков, проведенных в помещении, были изъяты фишки, наборы для покера, игральные карты, столы для игры в покер, бухгалтерские записи. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Приморского края — 1964, 1981 и 1983 годов рождения.

Полицейскими установлено, что житель Артема, подыскав и арендовав нежилое помещение, незаконно организовал игорное заведение. Впоследствии он вовлек в преступную деятельность двух своих знакомых. Вступив в преступных сговор, граждане разработали правила незаконного проведения азартных игр.

Подпольное заведение работало в закрытом режиме. Вход осуществлялся по предварительной договоренности в мессенджерах и только для определенного круга клиентов.

Уголовное дело по фактам незаконной организации и проведение азартных игр было передано в Артемовский городской суд. В качестве наказания подсудимым назначены штрафы — от 75 до 150 тысяч рублей каждому.

Сюжеты:
Приморье
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