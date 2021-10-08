Любителям покера присудили от 75 до 150 тысяч рублей штрафа

Информацию о том, что на территории Артема функционирует нелегальный клуб для игры в покер, стражи порядка получили еще в марте 2021 года. Проверку заведения провели сотрудники полиции и следственного комитета при силовой поддержке офицеров Росгвардии, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

В ходе обысков, проведенных в помещении, были изъяты фишки, наборы для покера, игральные карты, столы для игры в покер, бухгалтерские записи. По подозрению в совершении преступления были задержаны трое жителей Приморского края — 1964, 1981 и 1983 годов рождения. Полицейскими установлено, что житель Артема, подыскав и арендовав нежилое помещение, незаконно организовал игорное заведение. Впоследствии он вовлек в преступную деятельность двух своих знакомых. Вступив в преступных сговор, граждане разработали правила незаконного проведения азартных игр. Подпольное заведение работало в закрытом режиме. Вход осуществлялся по предварительной договоренности в мессенджерах и только для определенного круга клиентов. Уголовное дело по фактам незаконной организации и проведение азартных игр было передано в Артемовский городской суд. В качестве наказания подсудимым назначены штрафы — от 75 до 150 тысяч рублей каждому.

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