Сахалинского рыбака унесло на льдине почти на километр от берега

Информацию о происшествии спасатели получили около 9 утра. Очевидцы сообщали, что в Охотском на льдине дрейфует рыбак в 800 метрах от берега и в 50 метрах от ближайшей льдины. В район ковша немедленно выдвинулись оперативные службы.
Несмотря на неиллюзорную опасность и наглядные последствия, судя по видеозаписи очевидца, около десятка человек находились на льду в районе Охотского. Судя по комментариям оператора, высока вероятность, что тот несчастный, которого уносило в море — один из этой беззаботной компании.
Снимать незадачливого рыбака со льдины прибыло судно на воздушной подушке «Хивус». Рыбаку повезло и уже в 9:36 спасатели доставили его на берег. Сообщается, что медицинская помощь «любителю экстрима» не понадобилась.