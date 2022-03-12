Сахалинского рыбака унесло на льдине почти на километр от берега

В районе Охотского человек рыбак едва не ушёл в море на льдине. По сведениям очевидцев, инцидент произошел в районе 9 утра 11 марта.

Информацию о происшествии спасатели получили около 9 утра. Очевидцы сообщали, что в Охотском на льдине дрейфует рыбак в 800 метрах от берега и в 50 метрах от ближайшей льдины. В район ковша немедленно выдвинулись оперативные службы. Несмотря на неиллюзорную опасность и наглядные последствия, судя по видеозаписи очевидца, около десятка человек находились на льду в районе Охотского. Судя по комментариям оператора, высока вероятность, что тот несчастный, которого уносило в море — один из этой беззаботной компании. Снимать незадачливого рыбака со льдины прибыло судно на воздушной подушке «Хивус». Рыбаку повезло и уже в 9:36 спасатели доставили его на берег. Сообщается, что медицинская помощь «любителю экстрима» не понадобилась.

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