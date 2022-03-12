Сахалинского рыбака унесло на льдине почти на километр от берега

Сахалинского рыбака унесло на льдине почти на километр от берега
Сахалинского рыбака унесло на льдине почти на километр от берега
12 марта, 11:37ПроисшествияФото: pxhere.com тематическое фото
В районе Охотского человек рыбак едва не ушёл в море на льдине. По сведениям очевидцев, инцидент произошел в районе 9 утра 11 марта.

Информацию о происшествии спасатели получили около 9 утра. Очевидцы сообщали, что в Охотском на льдине дрейфует рыбак в 800 метрах от берега и в 50 метрах от ближайшей льдины. В район ковша немедленно выдвинулись оперативные службы.

Несмотря на неиллюзорную опасность и наглядные последствия, судя по видеозаписи очевидца, около десятка человек находились на льду в районе Охотского. Судя по комментариям оператора, высока вероятность, что тот несчастный, которого уносило в море — один из этой беззаботной компании.

Снимать незадачливого рыбака со льдины прибыло судно на воздушной подушке «Хивус». Рыбаку повезло и уже в 9:36 спасатели доставили его на берег. Сообщается, что медицинская помощь «любителю экстрима» не понадобилась.

Сюжеты:
Дальний ВостокРыбный день
лёдСахалинрыбалка
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