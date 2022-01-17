Жительнице Приморья пообещали сверхприбыль от вложения в криптовалюту и обманули

Жительнице Приморья пообещали сверхприбыль от вложения в криптовалюту и обманули
Жительнице Приморья пообещали сверхприбыль от вложения в криптовалюту и обманули
Сегодня, 13:10ПроисшествияФото: Фото пресс-службы УМВД России по Приморскому краю

Лже-брокеры соблазняют приморцев сверхприбылью

В полицию Приморья за прошедшую неделю обратились 90 граждан, пострадавших от действий аферистов. Общий ущерб превысил 17,8 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Так, в Уссурийске 49-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы. Как выяснилось, к ней связались неизвестные, которые предложили оказать помощь в инвестировании в криптовалюту.

Следуя инструкциям злоумышленников, гражданка несколько раз перевела деньги на указанный счёт через специализированный сайт. Рассчитывая получить в дальнейшем прибыль от вложений, она даже оформила кредит. В общей сумме женщина отправила мошенникам 3 млн рублей, после чего они перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

Полицейские в очередной раз призывают граждан быть бдительнее, не доверять безоговорочно сайтам, обещающим сверхприбыль при минимальных вложениях, не передавать третьим лицам свои персональные данные. Если сотрудничаете онлайн, то сохраняйте электронные свидетельства общения — не стирайте смс-сообщения, переписку в социальных сетях, фиксируйте ссылки или сайты, номера телефонов.

А эксперты финансового рынка не устают повторять: обещание баснословной прибыли от вложенного капитала — ловушка для неопытных инвесторов. Ни один брокер не может гарантировать стопроцентное получение прибыли. Инвестирование — это всегда рискованная деятельность.

Вас также должно насторожить, если собеседники отказываются предоставить информацию о лицензии организации — это повод усомниться в их честности. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально работающая на финансовых рынках. Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Банка России.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
телефонные мошенникиПриморьеброкеры
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы