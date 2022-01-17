Жительнице Приморья пообещали сверхприбыль от вложения в криптовалюту и обманули

Так, в Уссурийске 49-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы. Как выяснилось, к ней связались неизвестные, которые предложили оказать помощь в инвестировании в криптовалюту.
Следуя инструкциям злоумышленников, гражданка несколько раз перевела деньги на указанный счёт через специализированный сайт. Рассчитывая получить в дальнейшем прибыль от вложений, она даже оформила кредит. В общей сумме женщина отправила мошенникам 3 млн рублей, после чего они перестали выходить на связь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.
Полицейские в очередной раз призывают граждан быть бдительнее, не доверять безоговорочно сайтам, обещающим сверхприбыль при минимальных вложениях, не передавать третьим лицам свои персональные данные. Если сотрудничаете онлайн, то сохраняйте электронные свидетельства общения — не стирайте смс-сообщения, переписку в социальных сетях, фиксируйте ссылки или сайты, номера телефонов.
А эксперты финансового рынка не устают повторять: обещание баснословной прибыли от вложенного капитала — ловушка для неопытных инвесторов. Ни один брокер не может гарантировать стопроцентное получение прибыли. Инвестирование — это всегда рискованная деятельность.
Вас также должно насторожить, если собеседники отказываются предоставить информацию о лицензии организации — это повод усомниться в их честности. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально работающая на финансовых рынках. Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Банка России.