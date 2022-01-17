Жительнице Приморья пообещали сверхприбыль от вложения в криптовалюту и обманули

Вас также должно насторожить, если собеседники отказываются предоставить информацию о лицензии организации — это повод усомниться в их честности. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально работающая на финансовых рынках. Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Банка России.