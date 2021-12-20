Вор-рецидивист «гастролировал» по Приморью, обретая кров у доверчивых женщин

Так, в одном из хостелов пропал ноутбук со стойки-ресепшена, в гардеробе развлекательного заведения похитили женскую сумку с деньгами и два мобильных телефона. Сообщения о пропажах поступали ежедневно.
Вскоре полицейские установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 24-летний приморец, не имеющий прописки и находящийся в федеральном розыске за совершение кражи, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.
Прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили полицейские — под ванной, куда он залез, пытаясь спрятаться от стражей порядка
Следствием установлено шесть эпизодов противоправной деятельности подозреваемого во Владивостоке. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 300 тысяч рублей.
Фигурант никогда нигде не работал: «гастролировал» по краю в поисках лёгкой наживы, обретая кров у доверчивых женщин.
В отношении приморца возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу. Расследование продолжается.