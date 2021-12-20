Вор-рецидивист «гастролировал» по Приморью, обретая кров у доверчивых женщин

Вор-рецидивист «гастролировал» по Приморью, обретая кров у доверчивых женщин
Вор-рецидивист «гастролировал» по Приморью, обретая кров у доверчивых женщин
Сегодня, 17:07ПроисшествияФото: Пресс-служба УМВД России по Владивостоку
В отделы полиции сразу нескольких районов краевого центра стали поступать заявления граждан о краже личных вещей из гостиниц, офисов и баров.

Так, в одном из хостелов пропал ноутбук со стойки-ресепшена, в гардеробе развлекательного заведения похитили женскую сумку с деньгами и два мобильных телефона. Сообщения о пропажах поступали ежедневно.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого — им оказался ранее судимый 24-летний приморец, не имеющий прописки и находящийся в федеральном розыске за совершение кражи, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили полицейские — под ванной, куда он залез, пытаясь спрятаться от стражей порядка

Фото:Пресс-служба УМВД России по Владивостоку

Следствием установлено шесть эпизодов противоправной деятельности подозреваемого во Владивостоке. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 300 тысяч рублей.

Фигурант никогда нигде не работал: «гастролировал» по краю в поисках лёгкой наживы, обретая кров у доверчивых женщин.

В отношении приморца возбуждено уголовное дело, он заключён под стражу. Расследование продолжается.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьехищения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы