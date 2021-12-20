Вор-рецидивист «гастролировал» по Приморью, обретая кров у доверчивых женщин

Прибыв из Находки во Владивосток, молодой человек, пользуясь отзывчивостью одиноких женщин, оставался у них на ночлег. У одной из таких жительниц города его и обнаружили полицейские — под ванной, куда он залез, пытаясь спрятаться от стражей порядка