В Приморье просочились ядохимикаты с территории космодрома «Восточный»

Ядохимикаты с территории космодрома «Восточный» Амурской области все же попали в Приморье. На площадке хранятся 100 из 900 тонн опасных отходов. Их доставили в регион до того, как о ситуации узнали в местном правительстве. Рассказал о ситуации, а также обозначил позицию правительства министр природных ресурсов Констан

Рассказал о ситуации, а также обозначил позицию правительства министр природных ресурсов Константин Андронович. «Хочу заверить всех жителей региона, что правительство Приморского края делает и сделает все возможное, чтобы не допустить сжигания в нашем регионе. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия контролирующими правоохранительными органами. Уже внесены два предостережения Дальневосточного управления межрегионального роспотребнадзора юридическому лицу у которого хранятся отходы о недопустимости сжигания их на этой территории, а также о недопустимости транспортировки этих отходов в наш регион. Росприроднадзором возбуждено дело об административном правонарушении, проводятся иные проверочные мероприятия. Вопрос о вывозе 100 тонн отходов с территории Приморья будет рассматриваться правительством Амурской области так как их подведомственное учреждение заключило данный контракт. Поэтому если договор будет расторгнут, то они уже сами будут рассматривать этот вопрос. Но на территории Приморского края эти отходы не должны находиться. Над этим вопросом работают контролирующие правоохранительные органы. Правительство оперативно с ними взаимодействует. На сегодняшний день мы не можем с уверенностью назвать класс опасности этих отходов. У нас есть официальный паспорт от правительства Амурской области, что там отходы второго класса. Тем не менее взяты пробы на исследования и по их результатам будет определен класс опасности. Отходы хранятся на закрытой площадке пол бетонированный. Поэтому если пойдет дождь, то угрозы не будет. Ситуация находится под контролем. Никаких сжиганий не происходит и пока происходить не будет. У нас есть контакт с руководителем предприятия который также нас заверил, что до окончания проверочных мероприятий он эти действия производить не будет. Мы делаем все, чтобы сжигание не произошло. В том числе установлен и общественный контроль. Есть группа жителей, которая занимается этим вопросом. Мы сделаем все, чтобы не допустить сжигания отходов на нашей территории. Ведутся проверочные мероприятия, чтобы установить каким образом выдана лицензия: на те ли виды отходов, каким образом транспортируется эти отходы, каким образом выдавались земельные участки под размещение этих установок. Мы будем держать в курсе жителей нашего региона и своевременно информировать о ходе проверочных мероприятий. Все нацелено на кратчайшие сроки. По итогам проверочных мероприятий будут приняты соответствующие решения», — сообщил министр природных ресурсов Константин Андронович. Ранее стало известно, что в Надеждинском районе Приморского края готовятся уничтожить 900 тонн ядохимикатов с территории Приамурья. О ситуации рассказала заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко, курирующая в числе прочего вопросы охраны окружающей среды. Напомним, что забота об окружающей среде в регионе проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

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