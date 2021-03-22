Угроза затоплений: Реки Приморья начали выходить из берегов

Угроза затоплений: Реки Приморья начали выходить из берегов

Сегодня, 13:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг1MiНа некоторых реках уровень водности превышает норму более чем в 2 раза
В центральных, западных и южных районах Приморья начинается подъём уровня воды в реках. В руслах активно разрушается ледяной покров, а водность превышает норму в 1,3-2,1 раза. Оперативные службы края предупреждают об угрозе затоплений жилых участков.

По словам сотрудников ГОЧС региона, лёд сохранился только на некоторых реках центральных и северных районов Приморья.

«На реках западных, южных и на юге центральных районов Приморья ледяной покров разрушается — появились закраины, промоины, вода течет поверх льда. Начался весенний приток воды в русла рек южных и западных районов края, общий весенний подъем воды здесь составляет преимущественно от 0,4 до 1,6 метра. На отдельных участках рек бассейна озера Ханка вода уже достигла пойменных отметок. Водность большинства рек края превышает норму в 1,3-2,1 раза», — рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что усиленный контроль за ситуацией введён на участках, которые особенно подвержены подтоплениям. В отдельных районах оперативники уже приступили к отводу воды.

Так, в селе Новомихайловка Чугуевского округа вода подступила вплотную к придомовым территориям. Чтобы не допустить подтопления, сотрудники ГОЧС очистили русло реки и освободили пропускную трубу плотины ото льда — вода сошла с жилых территорий. В данный момент угрозы подтоплений нет.

Сюжеты:
Приморский край
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