Обращение Олега Кожемяко в связи с непогодой (видео)

Обращение Олега Кожемяко в связи с непогодой (видео)
Обращение Олега Кожемяко в связи с непогодой (видео)
Сегодня, 10:56ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава Приморья рекомендовал отпустить сотрудников предприятий по домам в связи с ухудшением погодных условий. Оставить следует лишь тех, кто задействован круглые сутки и на дежурстве.

Подумал губернатор и о завтрашнем дне. Если погода не улучшится, то Олег Кожемяко рекомендует, по возможности, организовать работу из дома. Школу можно не посещать.

Подробнее по ссылке или в видео ниже:

Сюжеты:
Приморье
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