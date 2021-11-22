Обращение Олега Кожемяко в связи с непогодой (видео)

Глава Приморья рекомендовал отпустить сотрудников предприятий по домам в связи с ухудшением погодных условий. Оставить следует лишь тех, кто задействован круглые сутки и на дежурстве.

Подумал губернатор и о завтрашнем дне. Если погода не улучшится, то Олег Кожемяко рекомендует, по возможности, организовать работу из дома. Школу можно не посещать. Подробнее по ссылке или в видео ниже:

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