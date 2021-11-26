Приморский депутат отрекся от родства с вымогателями «с большой дороги»

Депутат Заксобрания Приморского края Джамбулат Текиев заявил, что ни один из троих задержанных по подозрению в вымогательстве у дальнобойщиков ему родственником не приходится.

«У меня по городу, если спросить — очень много племянников. Все считают своим долгом сказать, что они мои племянники», — заявил парламентарий. Тем не менее, с Исмаилом Абакаевым народный избранник знаком не понаслышке. Задержанный в составе ОПГ, которая требовала с водителей фур «мзду» за проезд в Китай, руководит компанией «ДВ-Трак». Её владелец сам Джамбулат Текиев. Также депутат заявил, что полагается на правосудие и его представителей — Вымогал — не вымогал, думаю, правоохранители разберутся. Смысла торопиться нет. Посмотрим, — прокомментировал Текиев сложившуюся ситуацию. Напомним, ранее правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в вымогательстве у дальнобойщиков. Перегораживая дорогу, те требовали за проезд от 100 до 200 тысяч рублей. Некоторые источники сообщали, что один из задержанных приходится племянником Джамбулату Текиеву.

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