Приморский депутат отрекся от родства с вымогателями «с большой дороги»

Приморский депутат отрекся от родства с вымогателями «с большой дороги»
Приморский депутат отрекся от родства с вымогателями «с большой дороги»
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: ЗСПК
Депутат Заксобрания Приморского края Джамбулат Текиев заявил, что ни один из троих задержанных по подозрению в вымогательстве у дальнобойщиков ему родственником не приходится.

«У меня по городу, если спросить — очень много племянников. Все считают своим долгом сказать, что они мои племянники», — заявил парламентарий.

Тем не менее, с Исмаилом Абакаевым народный избранник знаком не понаслышке. Задержанный в составе ОПГ, которая требовала с водителей фур «мзду» за проезд в Китай, руководит компанией «ДВ-Трак». Её владелец сам Джамбулат Текиев.

Также депутат заявил, что полагается на правосудие и его представителей

— Вымогал — не вымогал, думаю, правоохранители разберутся. Смысла торопиться нет. Посмотрим, — прокомментировал Текиев сложившуюся ситуацию.

Напомним, ранее правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемых в вымогательстве у дальнобойщиков. Перегораживая дорогу, те требовали за проезд от 100 до 200 тысяч рублей. Некоторые источники сообщали, что один из задержанных приходится племянником Джамбулату Текиеву.

Сюжеты:
Приморье
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