Дальний Восток определен одним из приоритетов национального проекта

В ДФО прошло совещание по развитию Дальнего Востока под председательством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В числе прочих в повестку вошли вопросы поддержки и развития туристической отрасли.

В совещании приняли участие вице-премьеры Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, руководство Минвостокразвития России, а также губернаторы дальневосточных регионов. По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Ростуризм и корпорация «Туризм.РФ» разрабатывают межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана развития Дальневосточного федерального округа. Как отметил в своем выступлении Дмитрий Чернышенко, схемы территориального планирования должны создаваться в тесном взаимодействии со всеми регионами Дальнего Востока. «На Дальнем Востоке уникальная природа, традиции и только коллеги на местах лучше знают наиболее привлекательные территории и перспективы роста. Задача Корпорации обеспечить синергию всех участников этого сложного процесса, интегрировать и синхронизировать новые туристические проекты с уже существующими планами развития регионов для их дальнейшего сбалансированного социально-экономического развития. Для нас важно создать комфортные условия для путешествий внутри страны, чтобы при прочих равных условиях туристы отдавали предпочтение не зарубежным, а российским курортам», – подчеркнул вице-премьер. Обсуждался запуск комплексных проектов по развитию туристических территорий на Дальнем Востоке. Дальний Восток определён одним из приоритетов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Соответствующие поручения дал Председатель Правительства. «Дальний Восток, пожалуй, обладает самым большим потенциалом для взрывного роста туризма. Но нужно создать комфортные условия и повысить качество туристического продукта, реализовать инвестиционный потенциал регионов. Важно выстроить с инвесторами партнёрские отношения, сопровождать от момента возникновения идеи до её воплощения. Для этого государство создает специальные условия по защите прав инвесторов, для реализации эффективного взаимодействия субъект-инвестор-государство, когда государство берёт на себя нагрузку по невозвратным или тяжело окупаемым инвестициям, а инвестору дают возможность участвовать в интересных окупаемых проектах, привлекая в том числе и внешнее финансирование. Например, для субсидирования процентных ставок или предоставления других механизмов – таких, как инфраструктурные облигации. Туризм создает большое количество рабочих мест и дает мультипликативный эффект для роста экономики, затрагивая более 50 различных отраслей, включая промышленность, строительство, сельское хозяйство и другие направления, как например патриотическое воспитание, имиджа регионов, в том числе на международной арене», – считает Дмитрий Чернышенко.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter