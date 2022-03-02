Склочного депутата мункома Славянки вычеркнули из списка. Пока общественных наблюдателей

Склочного депутата мункома Славянки вычеркнули из списка. Пока общественных наблюдателей
Склочного депутата мункома Славянки вычеркнули из списка. Пока общественных наблюдателей
2 марта, 16:53ПолитикаФото: Фото: pxhere.com
Депутата муниципального комитета Славянки Ольгу Уваеву, чья известность поддерживается скандальными выходками, а не профессиональными успехами, вычеркнули из пула общественных наблюдателей.

Как сообщается в телеграм-канале «ПолитСлавянка», протестная активность дамы, проплаченные акции и сожжение портрета губернатора не прошли мимо властей.

— Как мы ранее и говорили, этот человек разрушает всё на своём пути и не настроен на развитие поселения, — подчёркивают авторы телеграм-канале «ПолитСлавянка».

И напоминают её «подвиги»: разрушила класс по помощи больным детям; свою семью; свою репутацию; и даже перспективы Славянки развиваться.

А мы напомним, что трудом на благо земляков депутат Уваева прославиться так и не смогла. В информационном поле она «застолбилась» с помощью скандалов. Например, в комментариях, выставленные с аккаунта народного избранника в Instagram, жительницу Славянки, медработника и участника известного танцевального коллектива, причислила к «списку крыс».

Нелюбовь к медработнику объясняется тем, что «перед выборами дама активно топила за уголь».

Когда комментаторы ужаснулись манерой общения народного избранника, в ответ получили любезность, достойную базарных маргиналок. Посмелившегося пожурить депутата просто «послали», попросив не говорить, что делать.

Но не только неприемлемый в приличном обществе лексикон прославил слугу народа. Напомним, заявление Ольги Уваевой легло в основу неоднозначного уголовного дела против депутата мункома Славянки Михаила Юдина. По словам мужчины, он согласился помочь и выделил средства на реабилитацию больной дочери Уваевой. Однако после получения денег Уваева обвинила Михаила Юдина в даче взятки.

По версии Юдина, он передал своей знакомой Уваевой 300 тысяч на реабилитацию дочери. Полученную сумму она интерпретировала как взятку.

Представитель защиты Юдина — адвокат Евгений Мишин рассказал, что у защиты имеются доказательства того, что Юдин и Уваева обсуждали финансовую помощь на реабилитацию дочери. Были свидетели их разговоров, есть аудиозаписи.

Однако дело затянулось. Местные жители считают, что причина в политических разногласиях. Юдин долгие годы боролся с местным крупным предприятием — «Востокбункер». Занимаясь перевалкой нефтепродуктов, «Востокбункер» негативно влиял на местную экологию — случались разливы нефти, от отходов производства и сейчас раздаётся зловоние по всей Славянке. Закрывать глаза на происходящее депутат не хотел, так что разделаться с ним решили силовыми методами. И депутат Ольга Уваева, вероятно, стала винтиком в этом деле.

Так что, вычёркивание скандальной Уваевой из списка общественных наблюдателей, не вызвало вопросов у жителей Славянки, желающих видеть результаты от деятельности депутатов, а не наговоры, склоки и мелочные разборки в соцсетях по поводу того, кто с кем дружит.

Сюжеты:
Приморье
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