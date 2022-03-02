Склочного депутата мункома Славянки вычеркнули из списка. Пока общественных наблюдателей

Однако дело затянулось. Местные жители считают, что причина в политических разногласиях. Юдин долгие годы боролся с местным крупным предприятием — «Востокбункер». Занимаясь перевалкой нефтепродуктов, «Востокбункер» негативно влиял на местную экологию — случались разливы нефти, от отходов производства и сейчас раздаётся зловоние по всей Славянке. Закрывать глаза на происходящее депутат не хотел, так что разделаться с ним решили силовыми методами. И депутат Ольга Уваева, вероятно, стала винтиком в этом деле.