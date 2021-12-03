Отец Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка: «Не занимаюсь этим делом»

Отец обвиняемого в растлении малолетних депутата ЗС ПК Артема Самсонова сказал, что «они не дождутся», отреагировав на выдвинутое его сыну обвинение.

«Я не специалист в этих вещах и возраст такой, что я мало работоспособен. Мы держимся. Они не дождутся. Я вам так скажу», — сказал Анатолий Самсонов. Также родственник одиозного коммуниста рассказал, что у него также дома проходили обыски по делу сына. «Обыск и у меня дома делали, что удивительно. Только что они искали — не понимаю. Даже не разрешили снять копию бумаг, по которым им разрешили обыск, нельзя. Пришли как бандиты, перерыли все и ушли. У меня дочь — юрист и адвокат. Она занимается этими вопросами. А у меня возраст уже такой. Приличный. И здоровье соответствующее. Поэтому я болею за то дело, волнуюсь, но не занимаюсь», — добавил отец обвиняемого в демонстрации интимного предмета 11-летнему мальчику Артема Самсонова. Анатолий Самсонов является уважаемым человеком в Приморском крае. У него довольно большой послужной список: профессор кафедры судовой энергетики и автоматики,. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Почетный работник Морского флота. Член-корреспондент Международной Академии наук высшей школы. Напомним, что депутату приморского Законодательного собрания Артёму Самсонову выдвинуто обвинение в демонстрации интимного предмета 11-летнему мальчику. По версии следствия, парламентарий не только показал секс-игрушку, но и провёл обучающее мероприятие, хотя сам депутат всё отрицает.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter