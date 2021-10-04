Экономия в ЖКХ начинается с заботы о подъезде

1. Отключить ненужные услуги
Если внимательно ознакомиться с платежной квитанцией, можно обнаружить в ней такие пункты, как коллективная антенна, стационарный телефон или даже радиоточка. Хотя суммы по этим строчкам невелики, за год они могут составить приличную сумму — до 7000 рублей. Сегодня многие пользуются спутниковым или интернет-ТВ, а городской телефон просто стоит на привычном месте и не используется по назначению, поэтому ненужные услуги стоит отключить. Для этого нужно подать заявку в организацию, поставляющую соответствующую услугу, или обратиться в многофункциональный центр
2. Проверять счетчики
Многие россияне забывают о сроках проверки приборов учета, однако по истечении этого срока способ начисления коммунального платежа автоматически меняется: первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднего потребления квартиры, далее — по нормативу. Учитывая, что установленные нормативы существенно выше, чем фактический расход воды или электроэнергии, счет за ЖКХ может вырасти в полтора раза. В итоге такая забывчивость чревата серьезным ударом по семейному бюджету. Как правило, счетчики холодной воды нужно поверять раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года. У универсальных счетчиков межповерочный интервал — шесть лет. У электрических счетчиков, в зависимости от модели, межповерочный интервал доходит до 16 лет.
3.Сменить тариф на электроэнергию
Тариф за свет бывает с одной ставкой и дифференцированным, когда цена меняется, в зависимости от времени суток. Если жизнь в квартире начинается после 23 часов, возможно, имеет смысл перейти на дифференцированный тариф, который подразумевает снижение стоимости энергии в вечернее время. Если же ситуация противоположная — стоит задуматься о смене тарифа на одноставочный.
4.Экономить воду
Из капающего крана за месяц может вытекать 150-170 литров воды, утверждают эксперты. Если же кран остается открытым во время чистки зубов или мытья полов, расход окажется куда больше. Кроме того, стоит помнить, что любая вылитая вода отражается в квитанции дважды: в виде ее потребления и водоотведения. Поэтому задуматься об экономии водных ресурсов полезно не только в экологических целях, но и ради экономии средств. Эксперты рекомендуют установить рычаговые смесители на краны, а также отдать предпочтение душу вместо ванной.
5. Следить за состоянием подъезда
Содержание общедомового пространства также учитывается в платежном документе: россияне платят за потребление воды и электроэнергии на общедомовые нужды. Помнить про это особенно необходимо, если установлены общедомовые счетчики.
Если в подъезде текут трубы или в дневное время горят лампочки, нужно сообщить об этом в управляющую компанию или жилищную инспекцию для устранения таких неполадок.
6.Помнить про субсидию
Часть трат на ЖКХ может компенсировать государство. В Приморье право на такую меру поддержки имеют граждане, чьи расходы на коммунальные платежи превышают 22% от совокупного дохода семьи. При этом у претендента на субсидию не должно быть долгов по оплате ЖКУ. Подробности предоставления субсидии можно узнать в МФЦ или на портале госуслуг.
7.Внимательно читать квитанции
Многие предпочитают не вникать в сложные цифры и оплачивают квитанцию, не проверяя ее содержания. Однако в таком случае есть риск не заметить некоторых приписок или ошибок.
К таковым относится двойная оплата одних и тех же услуг, ошибка в площади квартиры или в показаниях прибора учета. Если вовремя не заметить, можно переплатить значительную сумму.