Экономия в ЖКХ начинается с заботы о подъезде

Чтобы сэкономить на ЖКХ, необязательно покупать более дорогостоящие лампочки или энергоэффективную бытовую технику. Издание «Комсомольская правда» дала семь рекомендаций для экономии на коммунальных услугах без дополнительных затрат.

1. Отключить ненужные услуги Если внимательно ознакомиться с платежной квитанцией, можно обнаружить в ней такие пункты, как коллективная антенна, стационарный телефон или даже радиоточка. Хотя суммы по этим строчкам невелики, за год они могут составить приличную сумму — до 7000 рублей. Сегодня многие пользуются спутниковым или интернет-ТВ, а городской телефон просто стоит на привычном месте и не используется по назначению, поэтому ненужные услуги стоит отключить. Для этого нужно подать заявку в организацию, поставляющую соответствующую услугу, или обратиться в многофункциональный центр 2. Проверять счетчики Многие россияне забывают о сроках проверки приборов учета, однако по истечении этого срока способ начисления коммунального платежа автоматически меняется: первые три месяца плата рассчитывается исходя из среднего потребления квартиры, далее — по нормативу. Учитывая, что установленные нормативы существенно выше, чем фактический расход воды или электроэнергии, счет за ЖКХ может вырасти в полтора раза. В итоге такая забывчивость чревата серьезным ударом по семейному бюджету. Как правило, счетчики холодной воды нужно поверять раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года. У универсальных счетчиков межповерочный интервал — шесть лет. У электрических счетчиков, в зависимости от модели, межповерочный интервал доходит до 16 лет. 3.Сменить тариф на электроэнергию Тариф за свет бывает с одной ставкой и дифференцированным, когда цена меняется, в зависимости от времени суток. Если жизнь в квартире начинается после 23 часов, возможно, имеет смысл перейти на дифференцированный тариф, который подразумевает снижение стоимости энергии в вечернее время. Если же ситуация противоположная — стоит задуматься о смене тарифа на одноставочный. 4.Экономить воду Из капающего крана за месяц может вытекать 150-170 литров воды, утверждают эксперты. Если же кран остается открытым во время чистки зубов или мытья полов, расход окажется куда больше. Кроме того, стоит помнить, что любая вылитая вода отражается в квитанции дважды: в виде ее потребления и водоотведения. Поэтому задуматься об экономии водных ресурсов полезно не только в экологических целях, но и ради экономии средств. Эксперты рекомендуют установить рычаговые смесители на краны, а также отдать предпочтение душу вместо ванной. 5. Следить за состоянием подъезда Содержание общедомового пространства также учитывается в платежном документе: россияне платят за потребление воды и электроэнергии на общедомовые нужды. Помнить про это особенно необходимо, если установлены общедомовые счетчики. Если в подъезде текут трубы или в дневное время горят лампочки, нужно сообщить об этом в управляющую компанию или жилищную инспекцию для устранения таких неполадок. 6.Помнить про субсидию Часть трат на ЖКХ может компенсировать государство. В Приморье право на такую меру поддержки имеют граждане, чьи расходы на коммунальные платежи превышают 22% от совокупного дохода семьи. При этом у претендента на субсидию не должно быть долгов по оплате ЖКУ. Подробности предоставления субсидии можно узнать в МФЦ или на портале госуслуг. 7.Внимательно читать квитанции Многие предпочитают не вникать в сложные цифры и оплачивают квитанцию, не проверяя ее содержания. Однако в таком случае есть риск не заметить некоторых приписок или ошибок. К таковым относится двойная оплата одних и тех же услуг, ошибка в площади квартиры или в показаниях прибора учета. Если вовремя не заметить, можно переплатить значительную сумму.

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