Гидравлические испытания и новые трубы: как прошел 2020/2021 отопительный сезон во Владивостоке

Заместитель главы администрации города Тарас Фищук рассказал о том, что произошло за подходящий к концу отопительный сезон. Какие выводы были сделаны и, что ждет город уже этим летом.

По словам чиновника отопительный сезон прошел в штатном режиме без серьезных перебоев. Сейчас же во Владивостоке ведется активная подготовка к следующему отопительному сезону. Из-за этого, совсем скоро в столице Дальнего Востока начнутся гидравлические испытания, с помощью которых можно будет выявить недочеты и оперативно их устранить. «Гидравлические испытания – важная вещь. Они проходят в рамках подготовки к отопительному сезону. Происходит охлаждение теплоисточника, создается давление в системах. Оно увеличивается на 20-25 процентов сверх норматива. И все слабые места в системе, где возникают, они дают о себе знать. И мы видим, где прорыв, выезжаем туда и производим ремонт участка», - рассказал Тарас Фищук. Мэрия не стесняется заявлять о том, что состояние тепловых сетей Владивостока оставляет желать лучшего, при этом подчеркивая, что восстановительные работы на некоторых участках начнутся уже в этом году. «Общий процент износа 700 км сетей порядка 80 процентов и мы понимаем, что нам надо проводить их капитальный ремонт. Ориентировочная стоимость, по оценке специалистов, 17 млрд рублей. На этот год уже запланирован ремонт 3,7 тысяч погонных метров», - подчеркнул заместитель главы города. До наступления холодов планируется заменить участки сетей на таких улицах Владивостока как Окатовая, Уборевича, Крыгина, Сахалинская, Светланская, Бестужева, Нерчинская и Тунгусская. Помимо этого Тарас Фищук заявил, что ноябрьский ледяной дождь заставил пересмотреть организацию работы в условиях ЧС и поэтому сейчас ведется закупка трех мощных генераторов. Еще 10 после чрезвычайной ситуации находятся во ВПЭС на случай экстренной необходимости. «У нас сейчас имеется порядка 10 генераторов, которые сегодня находятся во ВПЭС. Решением главы города Олега Гуменюка было выделено 18 млн рублей на покупку еще трех генераторов: 800Вт, 400Вт, 1,3Вт. Сейчас проходят конкурсные процедуры по приобретению генераторов. Хотим взять мобильные, чтобы их можно было передвигать в разные районы. А самый мощный, который 800Вт мы собираемся переместить на остров Попов. Там сейчас есть два генератора, но срок службы их подходит к концу», - заявил Фищук. Напомним, что отопительный сезон в столице Дальнего Востока завершится уже 11 мая. Это связано с неустойчивой погодой на предстоящие длинные выходные. Так как по данным Примгидромета, во Владивостоке ожидается понижение температуры воздуха. В связи с чем было принято закончить отопительный сезон – 11 мая

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