Жители Владивостока массово сдают наличные в банк

Наплыв клиентов отмечают практически во всех офисах коммерческих банках Владивостока. Ещё неделю назад народ торопился обналичить средства на счетах и даже с депозитов, не дожидаясь окончания срока действия и теряя накопленные проценты по вкладу.

Уже с первых дней спецоперации по демилитаризации Украины и объявленных в ответ антироссийских санкций приморцы рванули к банкоматам и в офисы. Стремительно теряющие покупательскую способность рубли кто тут же тратил в магазинах, скупая товар впрок, кто менял на инвалюту. А кто-то прятал наличность в банки, но уже стеклянные, не доверяя финансовым институтам. После того, как Банк России поднял ключевую ставку до 20%, коммерческие кредитные организации не стали, как обычно, раскачиваться ещё с месяц, а прождав несколько дней, один за другим начали повышать проценты по вкладам. До того самыми выгодными считались депозиты с чуть более 8% годовых, а сейчас — 20%-22%. годовых. Сроки — от 1 до 3 месяцев, максимум, 6 месяцев. Значительно поднялись ставки и по инвалютным вкладам, сообщает СИ «Восток-Медиа». Ситуация тут же поменялась в корне — наличные понесли обратно. И не только наличные — люди закрывали существующие вклады и открывали новые — уже под увеличенные проценты. По открытым данным, только за первые два дня марта клиенты только Сбербанка разместили на вкладах более триллиона рублей. А очереди были во всех банках во Владивостоке, работающих с населением. — Я прождала в очереди к операционисту больше двух часов в пятницу, 4 марта, чтобы открыть вклад в отделении местного банка, — сообщила СИ «Восток-Медиа» жительница Владивостока. — Моя приятельница прождала ещё больше — ей не повезло, она попала в обеденное время и операционисты по очереди уходили на обед. В одном из банков корр. «Восток-Медиа» рассказали, что желающих открыть депозит по новым тарифам очень много. Переоформляли на новые тарифы даже те вклады, до закрытия которых оставалось 5-6 месяцев. Всё равно получалось выгодно. Но в очередях в банковских офисах стояли не только желающие сдать наличность или переоформить вклад под повышенные проценты. Были и те, кто оформлял кредит. — У нас сейчас займы оформляют под 24% годовых. Многие решаются на такой тариф, чтобы доделать ремонт. Объясняют, что боятся удорожания стройматериалов и берут займы, чтобы закупить их впрок. Берут моряки — под закуп автомобилей. Они уверяют, что затраты окупятся, — делится финансист. Эксперты напоминают: российские банки, даже попавшие под санкции, вполне надёжны. Но всё равно, распределяйте средства так, чтобы не превышали лимит страховки АСВ — на сегодня это 1,4 млн рублей.

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