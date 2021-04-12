Губернатор Приморья Олег Кожемяко: Недостойных в наших рядах не будет

Губернатор Приморья Олег Кожемяко: Недостойных в наших рядах не будет
Сегодня, 14:11ПолитикаФото: "Инстаграм" Олега КожемякоСвое обращение губернатор записал на видео
Глава региона выступил с заявлением

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился с заявлением на своей страничке в соцсети к жителям региона. Свое обращение он записал на видео.

«Более месяца прошло, как я попросил снять с должности руководителя Международного партийного центра «Единой России» Игоря Хрущева. Все помнят его проступок с канистрой.

За непринятые меры в отношении Хрущева теперь свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители. Ну и Хрущев будет исключён из партии.

Надеюсь, больше таких проволочек в принятии важных решений мои коллеги не допустят», — заявил глава края.

Сюжеты:
Приморье
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