В Заксобрании Приморского края рассмотрят вопросы помощи, предназначенной военнослужащим и их семьям

В своём телеграм-канале глава Приморья Олег Кожемяко отметил важность мер поддержки приморцев, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.
— Во-первых, это предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения детям военнослужащих и добровольцев, погибших или ставших инвалидами 1 группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Выплата будет предоставляться детям при достижении ими возраста 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Такую же меру получат дети, обучающиеся по очной форме обучения, которым на дату смерти родителя или установления ему инвалидности не исполнилось 23-х лет.
— Во-вторых, предлагаем ввести единовременные выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшими инвалидами при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также вдовам и родителям военнослужащих и добровольцев. Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами 1 и 2 группы, а также детям погибших военнослужащих и добровольцев, будут предоставляться единовременные и ежемесячные выплаты. Размеры выплат установим отдельным положением.
— Третье. Детям военнослужащих и добровольцев, ставших инвалидами вне зависимости от группы инвалидности при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также детям погибших военнослужащих и добровольцев, в школах будет предоставляться бесплатное питание два раза в день, — перечислил предлагаемые меры поддержки губернатор региона.
Олег Кожемяков подчеркнул, что надеется на поддержку парламентариев.
— Это наш долг перед теми, кто сейчас с оружием в руках защищает нас с вами, — заявил глава Приморья.
Отметим, точные размеры выплат будут установлены отдельным положением краевого Минтруда и соцзащиты.