В Заксобрании Приморского края рассмотрят вопросы помощи, предназначенной военнослужащим и их семьям

— Во-первых, это предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения детям военнослужащих и добровольцев, погибших или ставших инвалидами 1 группы при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Выплата будет предоставляться детям при достижении ими возраста 18 лет по нормативам предоставления жилья детям-сиротам. Такую же меру получат дети, обучающиеся по очной форме обучения, которым на дату смерти родителя или установления ему инвалидности не исполнилось 23-х лет.