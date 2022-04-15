Концерт «Zа мир без нацизма!» прошёл во Владивостоке

В его репертуаре — произведения разного жанра: классика, русский романс, знаменитые матросские песни, которые давно стали народными. Например, вряд ли найдётся россиянин, не знакомый с песнями «Плещут холодные волны», «Варяг», а также «Яблочко», под мелодию которой исполняется знаменитый матросский танец.
Посмотреть концерт и выразить свою поддержку жителям Донбасса пришло очень много горожан и гостей приморской столицы. Среди них — трудовые коллективы, участники общественных объединений, воспитанники и педагоги патриотических клубов. В мероприятии приняли участие губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.
— Пусть нас услышат все. Тысячи приморцев говорят сегодня «нет» страшным проявлениям нацистской идеологии на Украине. И пусть слова нашей поддержки обязательно услышат наши солдаты и офицеры, кто сейчас самоотверженно сражается Za Мир. Дома вами гордятся и очень ждут с победой, — обратился к собравшимся глава Приморского края.
Напомним, ранее Приморье одним из первых российских регионов присоединилось к всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!». Колонной по главным улицам Владивостока 12 апреля проехали около 250 автомобилистов. А в масштабном мероприятии в центре города в честь старта автопробега приняли участие около 450 человек — представители органов власти, общественники и просто неравнодушные жители.
Накануне, 14 апреля, участники автопробега, чтобы передать эстафету дальше в регионы Дальнего Востока, стартовали из Приморья в сторону Хабаровска. По 20 машин выехали из Уссурийска и Михайловского района, 12 — из Черниговки, по 10 — из Спасска-Дальнего, Кировки и Лесозаводска. 40 автомобилистов стартовали из Дальнереченска и еще 20 — из Лучегорска. Таким образом, от Приморья Хабаровску эстафету передадут в общей сложности почти 150 автомобилистов.
Ранее сообщалось, что в селе Лесное Лесозаводского городского округа спустя 77 лет после окончания Великой Отечественной войны появился новый мемориальный объект — памятный камень, установленный в честь подвига местных жителей, ушедших на фронт и так и не вернувшихся на родную землю. По информации краевого правительства, свыше 200 тысяч приморцев воевали на фронтах Великой Отечественной, более 40 тысяч из них погибли. Наши земляки защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин.