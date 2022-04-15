Концерт «Zа мир без нацизма!» прошёл во Владивостоке

Ранее сообщалось, что в селе Лесное Лесозаводского городского округа спустя 77 лет после окончания Великой Отечественной войны появился новый мемориальный объект — памятный камень, установленный в честь подвига местных жителей, ушедших на фронт и так и не вернувшихся на родную землю. По информации краевого правительства, свыше 200 тысяч приморцев воевали на фронтах Великой Отечественной, более 40 тысяч из них погибли. Наши земляки защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин.