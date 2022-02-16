Латифундисты Находки

В прошлом номере мы пристально изучили жилую недвижимость депутатов Заксобрания Приморского края. Напомним, оказалось, что на всех они владеют квартирами и домами общей площадью с два футбольных поля.

В этот раз свой взор корреспонденты «Золотого Рога» обратили на Думу Находкинского городского округа. Взяв за основу официальные декларации о доходах и имуществе за 2020 год, опубликованные на сайте Думы, мы проранжировали народных избранников в зависимости от размера земельных участков, которые имеются в их личной собственности или собственности супругов. Дмитрий Киселёв (ЕР, округ № 1), работает первым заместителем директора ООО «Балкия». В его активе четыре земельных участка: 1 838,8 кв. м, 74 346 кв. м, 3 005 кв. м, 8 013 кв. м. Общая площадь наделов — 87 202,8 кв. м. Антон Горбань (ЕР, округ № 9), индивидуальный предприниматель. У него пять участков: 1 128 кв. м, 3 494 кв. м, 460 кв. м, 39 174,5 кв. м, 223 кв. м. Всего — 44 479,5 кв. м. Александр Маринец (ЕР, округ № 10), индивидуальный предприниматель. У него в собственности два земельный участка: 12 177 кв. м и 1 844 кв. м, в собственности супруги тоже два участка: 835,7 кв. м и 240 кв. м. Всего семье депутата принадлежит 15 096,7 кв. м земли. Василий Сомов (РППСС, избран по спискам), генеральный директор ООО «Находка Ойл Бункер». У него самого крохотный клочок земли в 45 кв. м. А вот у супруги — целых три участка: 1 154 кв. м, 1 941,8 кв. м, 3 764 кв. м. Итого паре принадлежит 6 904,8 кв. м земли. Эльсевар Габибов (КПРФ, избран по спискам), генеральный директор, ООО «Восток Сервис». У него совместный с супругой участок площадью 5 600 кв. м и ещё один надел на 600 кв. м во владении супруги. Итого 6 200 кв. м, причём всё это — на территории Азербайджана. Первая пятёрка рейтинга депутатов-землевладельцев в Находке распоряжается почти 16 га земли, причём часть этого актива находится на территории иностранного государства, входящего в состав СНГ. Сергей Седых (ЕР, избран по спискам), директор ООО ЧОП «ЩИТ». В долевой собственности с супругой и детьми он владеет участком 2 706 кв. м, отдельно у него и у супруги ещё по наделу 1 345 кв. м и 1 616 кв. м. Итого у семьи 5 667 кв. м. Александр Вотчал (СР — Патриоты за правду), начальник отдела выпуска газеты «Находкинский рабочий». Сам землёй не владеет, а вот у супруги два участка по 2 000 кв. м. Итого 4 000 кв. м на семейство. Андрей Бодров (ЕР, округ № 13), директор МУП «Находка-Водоканал». Владеет двумя участками земли: 1 825 кв. м и 1 483 кв. м. Всего в собственности 3 308 кв. м земли. Евгений Новиков (СР — Патриоты за правду), юрисконсульт МУП «Находка-Водоканал». На пятерых с женой и тремя несовершеннолетними детьми — участки 1 799 кв. м, 73 кв. м, 590 кв. м и 12 кв. м. За супругой отдельно числятся три надела: 200,2 кв. м, 275 кв. м, 7/20 доли от 254 кв. м. Итого во владении семьи депутата 3 038,1 кв. м. Рита Подкорытова (ЕР, округ № 14), директор МБУК «Центральная библиотечная система Находкинского городского округа». Владеет участком в 2 500 кв. м. Евгений Киселёв (КПРФ, избран по спискам), технический директор ИП «Киселева Е.А.». В собственности супруги — два участка: 862 кв. м и 1 323 кв. м. Итого на семью 2 185 кв. м земли. Александр Маников (ЕР, округ № 3). На семью — его самого, троих несовершеннолетних детей и, видимо, бывшую супругу (не указана в декларации) имеется участок 2 000 кв. м. Владимир Евстратов (КПРФ, округ № 6), директор МКУ «Сетевое и парковое хозяйство Находкинского городского округа». У него земельный участок 1 925 кв. м. Владислав Тушков (ЕР, избран по спискам), заместитель директора ООО «Горжилуправление-2». Имеет в собственности участок 1 500 кв. м. Ольга Скрипко (СР — Патриоты за правду, округ № 12), директор ООО «Ваше право». Владелица участка земли 1 132 кв. м. Олег Серганов (ЕР, избран по спискам), первый заместитель председателя Думы Находкинского городского округа. У него 985 кв. м земли. Анзор Авдадаев (ЕР, избран по спискам), менеджер по коммерческой безопасности ООО «Глобал ЭКО». Имеет в собственности микро-надел в 13 кв. м и участок побольше в 335 кв. м. Всего — 348 кв. м земли. Андрей Кузнецов (ЕР, округ № 15), заместитель председателя Думы Находкинского городского округа. Владеет скромным наделом в 82 кв. м. Ещё семеро депутатов земельных участков, судя по их декларациям, в собственности не имеют. Это Елена Попова, Михаил Пилипенко, Александр Мильченко, Вячеслав Дягилев, Денис Горбунов, Евгений Лембет и Самвел Аветисян.

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