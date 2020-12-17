Зарплаты важнее: депутата Находки уволили за попытку сократить расходы Думы

Зарплаты важнее: депутата Находки уволили за попытку сократить расходы Думы

Сегодня, 17:38
Политика
Photo: Золотой Рог
Заместитель председателя думы Находки была уволена путем закрытого голосования с занимаемой должности за предложение сократить депутатам зарплату и свое желание работать бесплатно на благо людей. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Напомним, что поводом для её снятия с должности стал отказ от своей зарплаты и предложение сократить штат депутатов и пересчитать им их зарплату, а сэкономленные средства направить на борьбу с COVID-19. Это все Татьяна Белоногова предложила после повышения заработной платы председателю думы.

Между тем, сегодня, 17 декабря, на внеочередном заседании Находкинской гордумы депутаты вынесли в повестку вопросы, касающиеся бюджета города и снятие с должности председателя думы Татьяны Белоноговой. И если же первый вопрос они обсуждали в присутствии граждан и представителей СМИ, то для обсуждения второго они попросили удалиться всех присутствующих.

За закрытыми дверями председатель думы Александр Киселев заявил, что Татьяна Михайловна не соблюла кодекс этики и за это её нужно лишить должности.

«Вот рассматриваю последний момент, когда Татьяна Михайловна написала письмо на мое имя. Почему это письмо оказалось на городской референдум, это я так называю паблики в «Инстаграме». У меня в голове это не вмещается. Более того не посоветоваться с Думой», - заявил председатель думы Александр Киселев, которому не так давно была увеличена заработная плата.

В свою очередь Татьяна Белоногова напомнила, что для снятия с должности должны быть правовые основания. Но несмотря на это было проведено тайное голосование, по результатам которого заместитель председателя думы была уволена.

Политконсультант Андрей Кудисов отмечает, что подобный поступок депутатского корпуса в будущем еще аукнется, особенно в 2021 году во время выборов.

«Татьяна Белоногова – известный в Находке человек, пользующийся заслуженным авторитетом и уважением у горожан. К ее мнению серьезно прислушиваются и местные элиты. Поэтому скандальная ситуация, в которую вылилась инициатива зампреда Находкинской Думы отказаться от зарплаты, а высвободившиеся средства направить на борьбу с COVID-19, явно не добавит политических очков и веса всему депутатского корпусу. Накануне двух серьезных избирательных кампаний по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморья и Государственной Думы это может серьезно осложнить жизнь претендентам на мандаты и их группам поддержки», - отметил Кудисов.

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