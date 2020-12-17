Зарплаты важнее: депутата Находки уволили за попытку сократить расходы Думы

«Татьяна Белоногова – известный в Находке человек, пользующийся заслуженным авторитетом и уважением у горожан. К ее мнению серьезно прислушиваются и местные элиты. Поэтому скандальная ситуация, в которую вылилась инициатива зампреда Находкинской Думы отказаться от зарплаты, а высвободившиеся средства направить на борьбу с COVID-19, явно не добавит политических очков и веса всему депутатского корпусу. Накануне двух серьезных избирательных кампаний по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморья и Государственной Думы это может серьезно осложнить жизнь претендентам на мандаты и их группам поддержки», - отметил Кудисов.