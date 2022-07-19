ЗАТО Фокино в Приморье определило главный экономический вектор своего развития

ЗАТО Фокино в Приморье определило главный экономический вектор своего развития

ЗАТО Фокино в Приморье определило главный экономический вектор своего развития

Вчера, 15:29
Политика
Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Фокино
Море даёт Фокино свои преимущества. Именно с ним связывают перспективы экономического развития ЗАТО.

Единственный в Приморье муниципалитет в статусе закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) – город Фокино на юге Приморского края. О перспективах развития одной из бывших военно-морских баз Тихоокеанского флота в интервью нашему изданию рассказал глава городского округа ЗАТО Фокино Александр Баранов.

Говоря об экономическом потенциале Фокино, глава города подчёркивает безусловную необходимость использовать выгодное географическое положение.

«Оно у нас уникальное. Мы находимся на стыке двух заливов. Это залив Стрелок – чисто военный, и Уссурийский залив – глубоководный, где разрешено гражданское судоходство», – отмечает Александр Баранов.

При этом глава Фокино ссылается на авторитетное мнение доктора геолого-минералогических наук профессора Бориса Владимировича Преображенского из Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Хотя учёного не стало в начале 2016 года, его имя до сих пор хорошо помнят не только многие приморцы, но и дальневосточники, ведь он вёл активную общественную работу по защите окружающей среды.

«Борис Владимирович Преображенский как заслуженный эколог России говорил, что лучшим место для развития портовой инфраструктуры в Приморье является побережье Уссурийского залива. По розе ветров, по удалённости от населённых пунктов. Учёный ещё много лет назад рекомендовал реализовать портовые проекты именно здесь. А профессор Преображенский – непререкаемый авторитет в сфере экологии», – отмечает глава ЗАТО Фокино.

Александр Баранов полностью согласен с выводами Б.В. Преображенского, который возглавлял лабораторию морских ландшафтов ТИГ ДВО РАН, в том, что на побережье Уссурийского залива необходимо строить порты.

«Строительство портов для нас – главный экономический вектор. Это работа, налоги, это залог того, что люди будут здесь жить. Один порт у нас уже есть – это порт «Вера». Сейчас идёт проработка ещё одного проекта – порта «Вера», – говорит глава ЗАТО Фокино Александр Баранов.

Экономика
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