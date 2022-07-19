ЗАТО Фокино в Приморье определило главный экономический вектор своего развития

При этом глава Фокино ссылается на авторитетное мнение доктора геолого-минералогических наук профессора Бориса Владимировича Преображенского из Тихоокеанского института географии ДВО РАН. Хотя учёного не стало в начале 2016 года, его имя до сих пор хорошо помнят не только многие приморцы, но и дальневосточники, ведь он вёл активную общественную работу по защите окружающей среды.