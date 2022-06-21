«Реальные дела и понятные перспективы»: депутаты позитивно оценили отчёт главы Артёма

— Мы тесно работаем и с главой, и с администрацией, потому что мы в одной команде. Работаем практически ежедневно и даже те вещи, которые не получаются по разного рода причинам, тоже переживаем вместе. Мы получаем практически ежедневный отклик от жителей нашего города, Обратная связь выстроена в администрации очень оперативно, у главы есть своя страница в соцсетях, чат в telegram-канале, он сам и его помощники оперативно отвечают на все запросы жителей. Знаете, нам в депутатской занятости стало даже чуть меньше работы по обращениям граждан. Потому что, повторю, администрация работает очень оперативно, они отрабатывают очень точечно, адресно по всем обращениям, организуют обратную связь по выполнению поручений главы. Конечно, как в любом управлении есть шероховатости, есть свои подводные камни, которые связаны с долгосрочным планированием, с желанием сделать большее в узких бюджетных рамках и ограничениях… Тем не менее, в своём отчёте Вячеслав Васильевич очень много говорил про будущее Артёма и его позиционирование. Важно, что сегодня каждый житель нашего города чувствует на себе пусть маленькую, но ответственность за то, что происходит, и чувствует на себе маленький успех того большого дела, которое мы делаем все вместе. Для этого сегодня есть много инструментов — и инициативное бюджетирование, и губернаторские проекты, которые позволяют жителям самим определять, что им нужно улучшить или благоустроить. И меня очень радует, что та инициатива, которая исходит от них, её слышат в администрации городского округа, и даже в крае. Это такая классная коллаборация, которая позволяет масштабировать наши желания при поддержке федеральных органов власти, при поддержке людей и по их инициативе. Я сегодня благодарила главу за решение проблемы по моему избирательному округу — Кневичи, которая не решалась тридцать лет. Глава пообещал, теперь она точно будет решена.