Всё те же на политическом манеже

— Да, на выборы пойду обязательно. Основная причина моего желания в том, что на 11 округе в Первомайском районе города Владивостока, где я являюсь депутатом, предстоит провести ещё очень много работы. К моим основным планам, которые я буду продвигать на своей избирательной кампании, относится приведение в порядок, очистка и благоустройство озера в районе улицы Сафонова, которое местные жители любя называют «наше». Его состояние меня беспокоит с 1997 года — это ровно с того момента, как я переехала в этот район. Каждый год я провожу на нём субботники, привлекаю организации для совместной уборки этой территории. И сейчас жители города голосуют, чтобы озеро «наше» вошло в список общественных пространств города и его благоустроили. А со следующей недели я запущу в соцсетях конкурс на проекты для этого водоёма. Также есть много незакрытых вопросов на островных территориях. Это и логистика, строительство нового пирса, подача электроэнергии на остров Попова. Кроме всего прочего, мы сейчас создаем ТОСы на окружной территории. И я буду продолжать начатые работы. В частности, ремонт асфальтобетонного покрытия на улице Сафонова, Гризодубовой, в районе подъезда к школе № 21. Работы ещё непочатый край и я, конечно же, продолжу её, если меня изберут, — заявила Людмила Таран.