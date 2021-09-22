Голубое топливо направят на газификацию частных подворий и ЖКХ Находки

Голубое топливо направят на газификацию частных подворий и ЖКХ Находки
Голубое топливо направят на газификацию частных подворий и ЖКХ Находки
Сегодня, 11:06ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Строительство 98-ми километрового газопровода к поселку Врангель планируется завершить до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас готовится просека под магистраль, в следующем месяце прибудет первая партия труб. Помимо магистрального газопровода будут построены газораспределительные станции, сеть межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, которая соединит Большой Камень и Находку.

Природный газ направят, прежде всего, на газификацию ЖКХ Находки, а также частного сектора.

— Намечено строительство двух газовых котельных, которые заменят 11 мазутных и угольных, что даст экономию для местного бюджета почти в 600 миллионов рублей в год. Кроме того, с закрытием угольных котельных улучшится и экологическая обстановка в городе, — отметил министр энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев.

Также «голубое» топливо поступит на завод минеральных удобрений по производству метанола во Врангеле. Он станет третьим по масштабу газоперерабатывающим комплексом на Дальнем Востоке.

Напомним, с 2021-25 годы в газификацию населенных пунктов Приморского края с привлечением концессионных моделей планируется инвестировать 5,5 миллиарда рублей.

Отметим, в Приморье реализуется государственная региональная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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газификацияНаходкаПриморье
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