Голубое топливо направят на газификацию частных подворий и ЖКХ Находки

— Намечено строительство двух газовых котельных, которые заменят 11 мазутных и угольных, что даст экономию для местного бюджета почти в 600 миллионов рублей в год. Кроме того, с закрытием угольных котельных улучшится и экологическая обстановка в городе, — отметил министр энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев.