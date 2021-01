Карту дальневосточника запустят на всех территориях региона

В ходе Гайдаровского форума министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал журналисту ТАСС, что в министерстве ведется работа по созданию социальной карты дальневосточника в электронном виде, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«Работа ведется. Есть цифровизация услуг, которые человек получает от государства, - это такой тренд времени, который разные страны с разной скоростью произвели. В Эстонии, например, уже можно получить электронное гражданство. Мы еще не там, то есть электронная карта дальневосточника не предполагает такого лихого прыжка в будущее. Но консолидировать все государственные услуги, льготы, финансовую поддержку и сделать просто удобным для граждан транспорт, социальное обеспечение, покупки, получение каких-то социальных услуг, услуг здравоохранения, услуг образования в повседневной жизни - эта задача технологически решается абсолютно прямолинейно. Мы сейчас находимся в переговорах с несколькими партнерами из числа наиболее известных компаний России для того, чтобы запустить этот продукт стандартизированно на территории всех регионов Дальнего Востока и сделать его качественным. Думаю, в 2021 году дизайн этого проекта может быть реализован, как и "пилот"», - сообщил Алексей Чекунков в интервью ТАСС.

