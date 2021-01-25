Карту дальневосточника запустят на всех территориях региона

Мы сейчас находимся в переговорах с несколькими партнерами из числа наиболее известных компаний России для того, чтобы запустить этот продукт стандартизированно на территории всех регионов Дальнего Востока и сделать его качественным. Думаю, в 2021 году дизайн этого проекта может быть реализован, как и "пилот"», - сообщил Алексей Чекунков в интервью ТАСС.