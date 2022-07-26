Артём радушно принял факелоносцев Эстафеты огня игр «Дети Азии»

По улицам Артема пронесли Огонь VII Международных спортивных игр «Дети Азии». На уникальном мероприятии побывал и мэр городского округа Вячеслав Квон, который отметил, что для региона и Артёма это мероприятия — очень важное и ответственное.

По словам градоначальника, город примет соревнования по бадминтону и настольному теннису. «Благодарим организаторов за оказанную нам честь. Спорт объединяет, учит уважать и понимать друг друга, и делает простыми и понятными многие вещи. Пусть объединяющая сила спорта коснется сердца каждого из нас», — сказал Вячеслав Квон. Факелоносцы аккуратно передавали друг другу пламя игр во время Эстафеты. Посчастливилось пронести огонь по улицам Артема и некоторым молодым спортсменам города, и тренерам, и тем, кто помогает развивать спорт в приморском крае. Для многих мероприятие «Дети Азии» — это как маленькие Олимпийские игры. Добавим, что золотой факел игр по улицам Артема пронесли представители разных видов спорта: самбо, кудо, ММА, легкой атлетики, настольного тенниса, бокса, киокусинкай карате-до, прыжков на батуте, дзюдо, пауэрлифнига, тхэквондо по версии ГТФ. В качестве факелоносцев выступили и артемовские параспортсмены: призер краевых и российских соревнований Артем Бражук и призер краевых соревнований среди лиц с ограниченными возможностями Роял Нуриев. На торжественном мероприятии побывал и депутат ЗСПК Игорь Шауфлер, который также пронес факел с огнем игр. «Сейчас был дан старт международным спортивным играм Дети Азии. Мы долго готовились к ним, к встрече с огнем, к старту. И мы знаем, насколько важно для нашего города, наших спортсменов и детей это мероприятие. На протяжение многих лет администрация города выделяет средства на развитие спорта в Артема. Здесь и бассейн, и ФОК, и ледовая арена. Несмотря на санкции был дан старт и мы видим, что наш спорт живет, наш спорт развивается и так будет дальше», — заявил народный избранник. Все факелоносцы говорили об особых чувствах во время Эстафеты и называли международные игры «Дети Азии» знаковым событием. «Я очень рад поучаствовать», — поделился впечатлениями Владлен Маслов. «Когда спортсмену, так скажем, немножко за 30, приятно приобщиться к движению, в котором участвуют молодые спортсмены. Ведь дети наше будущее, это свежий поток энергии и присоединиться к этому потоку с огнем в руках, быть в роли несущего огонь, это очень почетно. Я чувствую себя сейчас не опытным тренером, а вспоминаю себя молодым спортсменом, когда хотелось побеждать. Это трепет и радость внутри». По окончании Эстафеты зажгли Чашу огня во время церемонии. Каждый желающий мог сделать памятное фото. Творческие коллективы создали атмосферу праздника. Сейчас жители Артема ждут начала соревнований, которые пройдут в ФОКе, чтобы оказаться на трибунах среди болельщиков праздника международного спорта. Участники Эстафеты отметили, что маршрут огня, стартовавший от артемовского Центра физической культуры и спорта, был очень символичным.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter