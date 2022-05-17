Во Владивостоке ждут «Детей Азии»

Мэрия Владивостока готовит обширную программу мероприятий для жителей и гостей города, которые соберутся со всей страны и из-за рубежа на Международные игры «Дети Азии». Они организованы по поручению президента России Владимира Путина. Продлятся с 27 июля по 8 августа.

Одной из центральных акций станет спортивный фестиваль. Площадки и детали его организации обсудили 12 мая глава Владивостока Константин Шестаков и генеральный директор Дирекции по проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмир Валитов. Открытие фестиваля планируется 30 июля, он продлится неделю. Его площадками станут Дворец спорта «Юность» и один из пляжей бухты Лазурной. В программе — фестиваль граффити, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол. Также запланированы забеги на беговелах, зона воркаута, площадка для единоборств, мастер-классы по различным видам спорта, показательные выступления спортсменов и творческих коллективов. — Предварительные заявки на участие в играх подали уже 16 стран и восемь субъектов РФ, — уточнил Эльмир Валитов. — Среди них Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Палестина, Армения, республики Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан. Общее число гостей и участников, включая спортсменов и тренеров, превысит 3 тысяч человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены до 16 лет включительно. Всего планируется в 19 видах спорта разыграть 275 комплектов медалей. Константин Шестаков поручил проработать вопрос трансляции церемоний открытия и закрытия игр. В ближайшее время будут определены площадки, где жители и гости Владивостока смогут наблюдать за этими масштабными событиями. — Владивосток — по-настоящему спортивный город, и не впервые принимает у себя мероприятия мирового уровня. Но нужно, чтобы местные жители были частью этих событий и не оставались в стороне, — подчеркнул градоначальник.

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