Политолог: Дело против Сопчука могли инспирировать его политические оппоненты

«Человек много лет на государевых должностях. Каждый год вы проверяете его доходы, декларации, остальные вещи, призванные блюсти чистоту властных рядов, все эти годы ничего не видели, и тут раз нашли и сразу аж на 38 миллиардов. Сейчас, перед выборами в ГосДуму, члены многих парламентских партий заметно напряглись. После принятия поправок в Конституцию, статус парламента заметно вырос, как следствие — выросла и конкуренция за депутатское кресло. Так что я не исключаю, что здесь имеет место политический заказ», — уверен Андрей Кудисов.