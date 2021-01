Политолог: Дело против Сопчука могли инспирировать его политические оппоненты

Инициаторами «дела Сопчука» могут быть его политические оппоненты. Такого мнения придерживается политолог Андрей Кудисов.

«Человек много лет на государевых должностях. Каждый год вы проверяете его доходы, декларации, остальные вещи, призванные блюсти чистоту властных рядов, все эти годы ничего не видели, и тут раз нашли и сразу аж на 38 миллиардов. Сейчас, перед выборами в ГосДуму, члены многих парламентских партий заметно напряглись. После принятия поправок в Конституцию, статус парламента заметно вырос, как следствие — выросла и конкуренция за депутатское кресло. Так что я не исключаю, что здесь имеет место политический заказ», — уверен Андрей Кудисов. Он обратил внимание на то, уже долгие годы Сергей Сопчук и его семья считаются одними из самых состоятельных людей Приморья. Впервые заступив на государственную должность в начале двухтысячных, управление своими активами он передал сестре, которая и занималась семейным бизнесом все эти годы. Таким образом, личное участие в бизнес-процессах депутат не принимал, как того и требует закон. «Несколько лет назад, в связи с участием в избирательной кампании, я передал свою долю своей сестре. Ну а кому мне еще следовало передать? Я в полном соответствии с требованиями законодательства передал долю другому лицу. Вышел из бизнеса, отдал родственнице – деловой женщине с большим опытом бизнеса. Мог просто отдать в доверительное управление и остаться собственником. Законодательство это позволяет», — написал депутат на своей странице в Facebook. Он отметил, что сейчас планирует оспаривать решение суда первой инстанции и готовится к апелляции. Стоит отметить, что ранее в СМИ распространялась недостоверная информация. Как пояснил сам Сопчук, «38 миллиардов», которых он лишился по данным СМИ, это лишь планируемые доходы от реализации проекта. Сейчас на золотых приисках ведётся разведка, которая лишь требует вложений, а не генерирует прибыль. Напомним, ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законными требования прокуратуры о взыскании с депутата Госдумы от Приморья Сергея Сопчука доли в компании «Терней Золото». По мнению прокуратуры, Сопчук получил долю незаконно.

