Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

Сегодня, 14:57
Политика
Фото: пресс-служба ЗСПК
Уважаемые журналисты газеты «Золотой Рог»! Примите искренние поздравления с 30-летием вашего СМИ!

«Золотой Рог» — флагман среди медиа, пишущих на экономические и другие острые для региона темы. Будучи созданным в непростое время начала 90-х годов прошлого века, издание пережило периоды взлётов и падений, оставаясь верным принципу достоверности информации.

Фото:пресс-служба ЗСПК

На страницах «Золотого Рога» жители Приморского края могут узнать не только о самых важных событиях, но и познакомиться с комментариями экспертов по разным темам.

Законодательное Собрание Приморья рассматривает редакцию газеты «Золотой Рог» как надёжного и высокопрофессионального партнёра в коммуникации депутатского корпуса с жителями региона.

От имени депутатов приморского парламента желаю вам успехов и дальнейшей плодо-творной работы!

Александр РОЛИК, председатель Законодательного Собрания Приморского края

Сюжеты:
Приморье
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