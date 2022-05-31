Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поздравил газету «Золотой Рог» с юбилеем

«Золотой Рог» — флагман среди медиа, пишущих на экономические и другие острые для региона темы. Будучи созданным в непростое время начала 90-х годов прошлого века, издание пережило периоды взлётов и падений, оставаясь верным принципу достоверности информации.
На страницах «Золотого Рога» жители Приморского края могут узнать не только о самых важных событиях, но и познакомиться с комментариями экспертов по разным темам.
Законодательное Собрание Приморья рассматривает редакцию газеты «Золотой Рог» как надёжного и высокопрофессионального партнёра в коммуникации депутатского корпуса с жителями региона.
От имени депутатов приморского парламента желаю вам успехов и дальнейшей плодо-творной работы!
Александр РОЛИК, председатель Законодательного Собрания Приморского края