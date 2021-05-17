В Приморье продолжается прием документов в образовательные учреждения Минобороны

В Приморье продолжается прием документов в образовательные учреждения Минобороны
В Приморье продолжается прием документов в образовательные учреждения Минобороны
Сегодня, 09:32НаукаФото: сайт Минобороны
Более 500 граждан Приморского края подали документы в Военный комиссариат региона для поступления в образовательные учреждения Минобороны России и других силовых ведомств на обучение по программам высшего профессионального образования со сроком обучения 4 и 5 лет.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.

Отмечается, что около 30 из желающих стать офицерами — девушки.

Традиционно для кандидатов существует возрастной ценз: для граждан, не проходивших военную службу, возраст ограничен 22 годами, прошедших военную службу в учебные заведения принимают в возрасте до 24 лет, а гражданам, проходящим военную службу по контракту, разрешено поступление до 27 лет. Прием документов завершится до конца мая.

Среди учебных заведений, к которым проявляют интерес абитуриенты, — Дальневосточное ВОКУ (г. Благовещенск), Тихоокеанское ВВМУ имени С. О. Макарова (г. Владивосток), Московское ВОКУ, Казанское ВТККУ Новосибирское ВВКУ, Рязанское ВВДКУ, и еще более 20 высших военных учебных заведений. Для поступления в училища и академии школьникам необходимо пройти медицинские комиссии, обладать соответствующей физической подготовкой и знаниями, успешно сдать ЕГЭ.

Как и ранее, у дальневосточников большой популярностью пользуются ДВОКУ и ТОВМУ. Это объясняется высоким качеством обучения и территориальной близостью регионов.

«По всем уточняющим вопросам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства», — говорится в сообщении.

Сюжеты:
Приморье
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образованиеМинобороны
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