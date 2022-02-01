Во Владивостоке на 11 бесхозных собак стало меньше

Менее чем за неделю с улиц Владивостока специалисты Приморской общественной организации «Центр защиты и оказания помощи животным «Четыре лапы» вывезли 11 бездомных собак. Их ждёт лечение, вакцинация и стерилизация.

Заместитель главы города — руководитель управления дорог Николай Зайцев уточнил, что договор с организацией «Четыре лапы» заключён ещё на прошлой неделе на отлов 80 животных. Исходя из опыта предыдущей работы, такое количество вылавливают примерно за полтора месяца. Николай Зайцев добавил, что контракты будут продлевать, увеличивая количество собак для отлова. — Готовим сейчас к заключению контракт с ещё одной компанией — «Друг Рич». Они занимались отловом, стерилизацией и вакцинацией бездомных собак в прошлом году, — сказал Николай Зайцев. В пресс-службе мэрии напомнили, что в городе ведётся проектирование муниципального приюта для бездомных животных. Определён земельный участок под размещение приюта. На первом этапе концепцией предусмотрено строительство вольеров, площадок для выгула и тренировок собак, а также центра стерилизации с ветеринарной клиникой. В ближайшее время разработчики проекта планируют провести широкое общественное обсуждение объекта, чтобы максимально учесть все потребности. Отмечается, что помимо приюта здесь будет функционировать полноценный дог-парк. На телефон Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333, в официальные аккаунты администрации города и главы Владивостока в соцсетях поступило более 50 обращений жителей о безнадзорных животных. Каждое обращение отрабатывается. Первоочередное внимание уделяется случаям, когда известно, что собака может проявить агрессию. Специалисты рассказывают, что нередко при выезде для отлова собак выясняется, что животное не безнадзорное, а принадлежит какому-то предприятию и охраняет их территорию. В таких случаях муниципалы проводят работу с руководством предприятий: разъясняют правила содержания животных, напоминают об ответственности, а также рекомендуют принять меры для предотвращения бесконтрольного размножения, а именно — провести стерилизацию собак.

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