С 1 апреля в России отменяют коронавирусные льготы

С 1 апреля в России отменяют коронавирусные льготы
Сегодня, 13:59ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Сегодня, 1 апреля, в России прекращают действовать меры поддержки, которые ввели ранее из-за пандемии COVID-19. Однако параллельно повышаются выплаты на детей 3-7 лет, проживающих в малоимущих семьях.

Так, с началом апреля отменяются новогодние выплаты в размере пять тысяч рублей на каждого ребёнка до восьми лет. Президент РФ подписал приказ о введении выплат в конце 2020 года — жители страны получили деньги 25 декабря.

Кроме отмены льгот, теперь пенсионерам старше 65 лет нельзя будет оформить больничный лист для соблюдения режима самоизоляции, а безработные больше не смогут регистрироваться в центрах занятости по «упрощёнке» — удалённо и без дополнительных документов.

Запрет Банка России на принудительное выселение должников тоже утрачивает действие с 1 апреля, а банки вновь теперь могут не соблюдать рекомендации по реструктуризации кредитов людям, переболевшим коронавирусом или потерявшим работу из-за пандемии.

Параллельно с отменой льгот в России увеличатся пособия на детей от трёх до семи лет. Теперь малоимущие семьи могут подать заявление на увеличенные выплаты ежемесячного пособия.

Размер выплат будет зависеть от доходов семьи и может достигать 50-100% суммы регионального прожиточного минимума, а не фиксированные 50%, как было ранее. При этом сами правила расчёта меняются — при определении среднедушевого дохода в семье будут учитывать и старших детей в возрасте до 23-х лет, в случае, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Также в стране вводится правило «нулевого дохода» — отныне семьи должны предоставить объективные причины отсутствия пополнения семейного бюджета на протяжении 12 месяцев — в противном случае, в пособии будет отказано. Вместе со среднедушевым доходом, будет учитываться имущество семьи: квартиры, машины, земельные участки, гаражи, дачи и вклады.

В Министерстве труда отметили, что наличие единственного жилья не лишает семью возможности получения мер государственной поддержки. В случае наличия нескольких квартир, право на получение пособия сохранится только если общая площадь имеющейся недвижимости не будет превышать 24 квадратных метров в расчёте на одного человека.

Сюжеты:
Приморский край
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