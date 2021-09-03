Приморцев будут бесплатно обслуживать в новейшей частной поликлинике

О подписании соглашения между властями региона, Корпорацией развития Дальнего Востока и компанией «Медстан» рассказала министра здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.
По её словам, частная фирма берёт на себя обязательства построить в регионе новую поликлинику, где приморцы смогут бесплатно получать первую медицинскую помощь, предъявляя полис ОМС.
Точное местоположение медицинского учреждения ещё неизвестно, но уже решено, что поликлиника разместится где-то в Находкинском городском округе.
Развитие медицины региона идёт уже сейчас, путём внедрения в процесс лечения граждан новых технологий. Как отметила министр, такое обновление стало возможным благодаря краевым и всероссийским программам.
Вся эта работа, в том числе подписание этого соглашения, проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - отметила Анастасия Худченко.