Слишком компетентный сотрудник не нужен?

Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» провёл опрос, который показал, кому чаще всего отказывают работодатели при приёме на работу.

RT приводит данные исследования, согласно которому половина респондентов признались, что искали работу в 2021 году. Более трети казали, что недовольны зарплатой на предыдущем месте, 18% — попали под сокращение, 12% сообщили, что их организация в пандемию закрылась. Еще около 28% ответивших искали новую работу, так как решили сменить сферу деятельности. Чаще всего отказ в приёме на работу получают из-за несоответствия зарплатных ожиданий, приводит результаты исследования портал «RT». С этой причиной столкнулись 35% опрошенных. Отсутствие опыта стало причиной отказа в 30%, частая смена работы — в 15%, а слишком компетентный кандидат для должности — в 8%. Треть участников опроса сообщили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании. Эту методику при отборе кандидатов использует почти каждый пятый работодатель. Самые сложные вопросы при приёме на работу встречаются на собеседованиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, рекламных агентов, работников банков, рекрутеров, офис-менеджеров, PR-специалистов, маркетологов, журналистов, секретарей. Всего в опросе приняли участие 1670 россиян со всей страны.

Материалы по теме: Трудовые в резерве: Рынку труда в Приморье еще есть куда расти

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter