Слишком компетентный сотрудник не нужен?

Слишком компетентный сотрудник не нужен?
Слишком компетентный сотрудник не нужен?
Сегодня, 14:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру» провёл опрос, который показал, кому чаще всего отказывают работодатели при приёме на работу.

RT приводит данные исследования, согласно которому половина респондентов признались, что искали работу в 2021 году. Более трети казали, что недовольны зарплатой на предыдущем месте, 18% — попали под сокращение, 12% сообщили, что их организация в пандемию закрылась. Еще около 28% ответивших искали новую работу, так как решили сменить сферу деятельности.

Чаще всего отказ в приёме на работу получают из-за несоответствия зарплатных ожиданий, приводит результаты исследования портал «RT». С этой причиной столкнулись 35% опрошенных. Отсутствие опыта стало причиной отказа в 30%, частая смена работы — в 15%, а слишком компетентный кандидат для должности — в 8%.

Треть участников опроса сообщили, что не смогли пройти стресс-интервью на собеседовании. Эту методику при отборе кандидатов использует почти каждый пятый работодатель.

Самые сложные вопросы при приёме на работу встречаются на собеседованиях для менеджеров по продажам и работе с клиентами, рекламных агентов, работников банков, рекрутеров, офис-менеджеров, PR-специалистов, маркетологов, журналистов, секретарей.

Всего в опросе приняли участие 1670 россиян со всей страны.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
оплататрудоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы