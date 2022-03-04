Собственные источники света и тепла попали в разряд дефицита

Собственные источники света и тепла попали в разряд дефицита
Собственные источники света и тепла попали в разряд дефицита
4 марта, 11:07ОбществоФото: https://pixabay.com
В России в разы возрос спрос на автономные солнечные станции. Аналитики связывают это с началом военной операции на востоке Украины и обвалом рубля.

По этой причине россияне массово переходят на автономные солнечные станции, говорится в исследовании энергокомпании, с которым ознакомилось РИА Новости.

Специалисты отмечают, что в РФ спрос на подобные солнечные установки с конца февраля вырос в десять раз, а сокращение поставок из Европы и Китая привело к дефициту солнечных батарей и ЗИПа к ним.

Поясняется, что если раньше за гибридными и автономными станциями обращались десятки покупателей в месяц, то теперь счёт идет на сотни.

С помощью солнечных электростанций граждане хотят обеспечить себя бесперебойным электроснабжением и защитить сбережения, отмечают эксперты. По их данным, автономные солнечные станции первое время в основном приобретали физические лица, а с 1 марта стали также корпоративные заказчики.

Стоит отметить, жители Владивостока не так давно переживали энергетический коллапс, который также привел к удорожанию и дефициту автономных источников тепла и света. В ноябре 2020 года во Владивостоке после прохождения ледяного дождя, жители Первомайского района около недели оставались без электричества, тепла и воды. Еду готовили на кострах во дворах многоквартирных домов, поскольку портативные газовые плиты и баллоны к ним в одночасье исчезли из продажи, а потом появились, но уже подорожавшими в два-три раза. Резко возросли в цене свечи и фонарики.

Напомним, 24 февраля Россия начала операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Сразу же США, Япония, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны объявили о введении жёстких антироссийских санкций.

Сюжеты:
Приморье
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