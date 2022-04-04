В Приморье сто одиноких пенсионеров научат готовить сырный суп с морской капустой

В Приморье профессиональные повара научат пенсионеров готовить вкусные и полезные блюда. Бесплатные кулинарные мастер-классы пройдут во Владивостоке, Артёме, Находке и Уссурийске с мая по июль этого года.

Мероприятие состоится в рамках проекта «Еда для общения и здоровья» и ориентировано на людей от 55 лет и старше, проживающих самостоятельно. Всего планируется провести 10 мастер-классов для 100 пенсионеров. Организаторы конкурса объяснили, что на мастер-классах, которые проводятся на базе Школы дальневосточной кухни, людей старшего возраста познакомят с современными подходами к готовке и знаниями в области здоровой дальневосточной диеты. При этом данный проект не только про еду, но и про новую форму досуга. Как отметила директор по развитию дальневосточной кухни в НКО «Тихоокеанский туристический союз», руководитель Pacific Russia Food Татьяна Заречнева, планируется хотят сделать его своего рода клубом по интересам, который призван расширить круг общения пожилых людей. Уже известно, что участники проекта будут готовить блюда дальневосточной кухни вместе с шеф-поваром ресторана «Миллионка» Александром Казакевичем. В меню: сырный суп с иваси и морской капустой, сельдь в томатном соусе, медовая свёкла с салатным миксом. Рецепты для людей пожилого возраста команда проекта разработала совместно с диетологом медицинского центра «Асклепий» Марией Черевко. Учитывалась доступность продуктов, простота приготовления, соответствие блюд принципам здорового питания. Справка «ЗР» Ближайшие кулинарные мероприятия пройдут во Владивостоке 2 и 3 мая с 12:00 до 14:00 и с 15:00 до 17:00 в студии Soul Kitchen (ул. Светланская, 7, 3 этаж). Чтобы принять участие, нужно записаться по телефону 8 950 284 32 55 (Регина). Мастер-классы в других городах Приморья состоятся весной — летом этого года, открыта предварительная запись.

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