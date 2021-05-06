Мэр Владивостока поможет жителям в решении жилищных вопросов

Жильцы также сообщили, что в 2020 году дом вошел в программу «1000 дворов» — здесь установили детскую площадку. В этом году люди собрали пакет документов и подписи, чтобы провести в 2022 году асфальтирование территории. По условиям программы жители готовы добавить пять процентов собственных средств для софинансирования работ. Как сообщили представители управления содержания жилфонда, решение будет приниматься после завершения сбора заявок и определения объема средств, направленных на реализацию программы.