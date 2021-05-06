Мэр Владивостока поможет жителям в решении жилищных вопросов

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Вместе с главой приморской столицы в инспекции приняли участие специалисты профильных управлений, а также представитель Государственной жилищной инспекции Приморского края — полномочия ведомства входит лицензирование и контроль за работой УК.
У жителей дома № 15а по улице Авраменко накопилось немало претензий к работе управляющей компании «Эгершельд ДВ». Главные проблемы — обрушение штукатурки с фасада и балконов, постоянное затопление подвала бытовой канализацией.
По словам заместителя начальника управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Виктора Алеко, в последние годы за счет муниципального бюджета в доме был выполнен ряд работ — капитальный ремонт систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также фасада. Теперь управляющая компания обязана поддерживать нормальное текущее состояние дома, однако, судя по результату, не делает этого.
Председатель совета дома Елена Душенкина рассказала Олегу Гуменюку, что люди не знают, куда и как тратятся их деньги — отчетов компания не предоставляет.
Глава Владивостока обратился к представителю жилищной инспекции с предложением провести проверку расходования средств и выполненных работ.
Кроме того, мэр дал поручение специалистам управления дорог и благоустройства обследовать и с помощью спецтехники прочистить колодцы ливневой канализации, которые находятся на придомовой территории — такая мера позволит устранить одну из причин затопления подвала.
«Управляющая компания обязана добросовестно исполнять свои обязанности, проводить весенне-осенние осмотры жилфонда, планировать необходимые текущие работы. Если она это не делает — собственники могут пожаловаться в жилищную инспекцию, в прокуратуру, а при необходимости даже сменить УК, и мы готовы помогать в этом людям», — отметил глава города
Вторым адресом встречи стал двор на улице Стрельникова, 12. Здесь одним из главных проблемных вопросов стала разрушенная лестница, расположенная между жилыми домами. Мэр поручил городскому управлению дорог и благоустройства провести в этом году аварийное восстановление конструкции, а полную замену поставить в план на следующий год.
«Ежегодно ремонтируем несколько десятков лестниц, на этот год план уже сверстан, поэтому капитальные работы по возможности будут поставлены в план следующего», — сказал Гуменюк.
Жильцы также сообщили, что в 2020 году дом вошел в программу «1000 дворов» — здесь установили детскую площадку. В этом году люди собрали пакет документов и подписи, чтобы провести в 2022 году асфальтирование территории. По условиям программы жители готовы добавить пять процентов собственных средств для софинансирования работ. Как сообщили представители управления содержания жилфонда, решение будет приниматься после завершения сбора заявок и определения объема средств, направленных на реализацию программы.
Главная претензия к работе управляющей компании — плохая уборка подъездов и дворов. Во время встречи люди получили консультацию специалиста Владивостокского территориального отдела Государственной жилищной инспекции Приморского края о том, как они могут направить свои жалобы для принятия мер.
Стоит отметить, что подобные встречи с жильцами глава Владивостока Олег Гуменюк проводит еженедельно и обязательно в присутствии представителей управляющих компаний.
Также, чтобы помочь собственникам стать грамотными заказчиками коммунальных услуг, повысить знания в области законодательства в сфере ЖКХ, в администрации Владивостока в ближайшее время возобновит свою работу школа «Управдом».