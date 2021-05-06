Мэр Владивостока поможет жителям в решении жилищных вопросов
Сегодня, 16:49ОбществоФото: vlc.ru

Мэр Владивостока поможет жителям в решении жилищных вопросов

Во Владивостоке продолжается проверка качества работы управляющих организаций — инспекции контролирует лично глава города Олег Гуменюк. Накануне, мэр встретился с жильцами домов по улицам Авраменко, 15а и Стрельникова, 12.
Фото:vlc.ru

Вместе с главой приморской столицы в инспекции приняли участие специалисты профильных управлений, а также представитель Государственной жилищной инспекции Приморского края — полномочия ведомства входит лицензирование и контроль за работой УК.

У жителей дома № 15а по улице Авраменко накопилось немало претензий к работе управляющей компании «Эгершельд ДВ». Главные проблемы — обрушение штукатурки с фасада и балконов, постоянное затопление подвала бытовой канализацией.

По словам заместителя начальника управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Виктора Алеко, в последние годы за счет муниципального бюджета в доме был выполнен ряд работ — капитальный ремонт систем электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также фасада. Теперь управляющая компания обязана поддерживать нормальное текущее состояние дома, однако, судя по результату, не делает этого.

Фото:vlc.ru

Председатель совета дома Елена Душенкина рассказала Олегу Гуменюку, что люди не знают, куда и как тратятся их деньги — отчетов компания не предоставляет.

Глава Владивостока обратился к представителю жилищной инспекции с предложением провести проверку расходования средств и выполненных работ.

Кроме того, мэр дал поручение специалистам управления дорог и благоустройства обследовать и с помощью спецтехники прочистить колодцы ливневой канализации, которые находятся на придомовой территории — такая мера позволит устранить одну из причин затопления подвала.

«Управляющая компания обязана добросовестно исполнять свои обязанности, проводить весенне-осенние осмотры жилфонда, планировать необходимые текущие работы. Если она это не делает — собственники могут пожаловаться в жилищную инспекцию, в прокуратуру, а при необходимости даже сменить УК, и мы готовы помогать в этом людям», — отметил глава города

Фото:vlc.ru

Вторым адресом встречи стал двор на улице Стрельникова, 12. Здесь одним из главных проблемных вопросов стала разрушенная лестница, расположенная между жилыми домами. Мэр поручил городскому управлению дорог и благоустройства провести в этом году аварийное восстановление конструкции, а полную замену поставить в план на следующий год.

«Ежегодно ремонтируем несколько десятков лестниц, на этот год план уже сверстан, поэтому капитальные работы по возможности будут поставлены в план следующего», — сказал Гуменюк.

Жильцы также сообщили, что в 2020 году дом вошел в программу «1000 дворов» — здесь установили детскую площадку. В этом году люди собрали пакет документов и подписи, чтобы провести в 2022 году асфальтирование территории. По условиям программы жители готовы добавить пять процентов собственных средств для софинансирования работ. Как сообщили представители управления содержания жилфонда, решение будет приниматься после завершения сбора заявок и определения объема средств, направленных на реализацию программы.

Главная претензия к работе управляющей компании — плохая уборка подъездов и дворов. Во время встречи люди получили консультацию специалиста Владивостокского территориального отдела Государственной жилищной инспекции Приморского края о том, как они могут направить свои жалобы для принятия мер.

Фото:vlc.ru

Стоит отметить, что подобные встречи с жильцами глава Владивостока Олег Гуменюк проводит еженедельно и обязательно в присутствии представителей управляющих компаний.

Также, чтобы помочь собственникам стать грамотными заказчиками коммунальных услуг, повысить знания в области законодательства в сфере ЖКХ, в администрации Владивостока в ближайшее время возобновит свою работу школа «Управдом».

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ВладивостокЖКХблагоустройствоуправляющие компании
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы