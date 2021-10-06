Столица заинтересовалась опытом Приморья в области работы с туристами из ЮВА

Столица заинтересовалась опытом Приморья в области работы с туристами из ЮВА
Столица заинтересовалась опытом Приморья в области работы с туристами из ЮВА
Сегодня, 16:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Комитет по туризму Москвы и агентство по туризму Приморья создадут межрегиональные маршруты для иностранных туристов, сообщили в пресс-службе края.

Соответствующее соглашение стороны подписали на встрече 4 октября с участием заместителя председателя регионального правительства Николая Стецко.

Он отметил, что у региона есть уникальный опыт работы с туристами из стран Северо-Восточной Азии, которым приморские профессионалы туриндустрии готовы делиться с коллегами. Цель соглашения — увеличить турпоток в Россию.

— Сейчас агентство по туризму и Мостуризм заинтересованы в совместных проектах по привлечению русских и иностранных туристов, мы видим в этом огромный потенциал. Показать, насколько большая и разная наша страна — важная задача в сфере туризма. Благодаря реализации совместных проектов в столице России и столице Дальнего Востока мы увеличим туристические потоки, — обозначил руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

По его словам, необходимо в кратчайшие сроки начать обмен опытом и разработать дорожную карту по созданию межрегионального маршрута. Запуск первого проекта намечен к началу летнего сезона 2022 года. Туристско-информационный центр Приморья проведет соответствующую рекламно-информационную кампанию совместно с проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы.

Представители комитета по туризму Москвы, в свою очередь, отметили ценность взаимодействия с Приморьем.

-Нам очень интересно поработать с таким продвинутым с точки зрения туризма регионом. Мы познакомились с краем, это действительно богатая на сильные эмоции и впечатления территория. Для нас это открытие. Мы высоко оцениваем опыт, который есть у Приморья в области работы с туристами из Восточной Азии, и ожидаем, что наше сотрудничество будем очень успешным. У нас есть согласованная позиция по созданию межрегиональных маршрутов», — обозначила заместитель руководителя Мостуризма Татьяна Шаршавицкая.

Напомним, в Приморье активно реализуется государственная программа края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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