Столица заинтересовалась опытом Приморья в области работы с туристами из ЮВА

-Нам очень интересно поработать с таким продвинутым с точки зрения туризма регионом. Мы познакомились с краем, это действительно богатая на сильные эмоции и впечатления территория. Для нас это открытие. Мы высоко оцениваем опыт, который есть у Приморья в области работы с туристами из Восточной Азии, и ожидаем, что наше сотрудничество будем очень успешным. У нас есть согласованная позиция по созданию межрегиональных маршрутов», — обозначила заместитель руководителя Мостуризма Татьяна Шаршавицкая.