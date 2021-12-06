На решение финансовых задач приморцам дадут час

На решение финансовых задач приморцам дадут час
На решение финансовых задач приморцам дадут час
Сегодня, 15:50ОбществоФото: пресс-службы Банка России
Банк России приглашает жителей региона принять участие во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности. До 13 декабря продлится личный зачёт, чтобы проверить уровень своих финансовых знаний и получить индивидуальные рекомендации.

С 14 по 16 декабря в рамках онлайн-зачёта впервые пройдут командные соревнования, уточнили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

— Всероссийский онлайн-зачёт проходит ежегодно, в прошлом году в нём принял участие более 10 тысяч приморцев, и мы надеемся, что в этом году число участников из Приморья увеличится. Зачёт позволяет не только узнать, в какой области знаний есть пробелы, но и помогает найти достоверную информацию, чтобы их заполнить, ― отметила начальник отдела финансовой грамотности Дальневосточного ГУ Банка России Александра Агвердиева.

Помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы зачёта касаются платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.

Онлайн-зачёт традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для начинающих, продвинутый — для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.

В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Важно, что каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам. На прохождение испытания даётся один час. Но пройти индивидуальный зачёт можно несколько раз — количество попыток неограниченно.

Отметим, в числе организаторов Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности — Банк России.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы