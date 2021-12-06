На решение финансовых задач приморцам дадут час

Банк России приглашает жителей региона принять участие во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности. До 13 декабря продлится личный зачёт, чтобы проверить уровень своих финансовых знаний и получить индивидуальные рекомендации.

С 14 по 16 декабря в рамках онлайн-зачёта впервые пройдут командные соревнования, уточнили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России. — Всероссийский онлайн-зачёт проходит ежегодно, в прошлом году в нём принял участие более 10 тысяч приморцев, и мы надеемся, что в этом году число участников из Приморья увеличится. Зачёт позволяет не только узнать, в какой области знаний есть пробелы, но и помогает найти достоверную информацию, чтобы их заполнить, ― отметила начальник отдела финансовой грамотности Дальневосточного ГУ Банка России Александра Агвердиева. Помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы зачёта касаются платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки. Онлайн-зачёт традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для начинающих, продвинутый — для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг. В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Важно, что каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неправильные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам. На прохождение испытания даётся один час. Но пройти индивидуальный зачёт можно несколько раз — количество попыток неограниченно. Отметим, в числе организаторов Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности — Банк России.

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