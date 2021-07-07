Вальс с другом человека

Провести во Владивостоке Чемпионат мира, Европы, Азии по нескольким курсам дрессировки. По «аджилити», по танцам с собаками и по пастушьей службе. Я думаю, это можно будет сделать, как только откроют границы и наладится ситуация со здоровьем людей. Это реально организовать. У нас уже есть планы, уже всё утверждено, теперь надо только дождаться, чтобы границы открылись, и мы могли пригласить спортсменов из других стран.