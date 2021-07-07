Вальс с другом человека

Руководитель приморского краевого клуба служебного собаководства и федерации прикладных видов спорта в собаководстве Приморского края Олег Янчев рассказал газете «Золотой Рог» о самом фестивале и его участниках.
— Участники фестиваля приехали к вам со всего ДФО, что их привлекло в вашем мероприятии?
— Это кинологические соревнования, фестиваль лучших пород Дальнего Востока. Для этого, по специальным правилам, мы подготовили такое закрытое мероприятие — разделили всех участников по отдельным зонам в отдельных залах, чтобы в это сложное время не было контакта.
Здесь представлены очень интересные породы из разных регионов Дальнего Востока. Среди них очень много наших воспитанников. Это и владельцы собак породы немецкий боксер, и породы южно-русская овчарка, восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, владельцы собак породы вельш-корги пемброк. Собак очень много. Всего на мероприятии присутствует более 1,4 тысячи участников.
— Как долго существует этот фестиваль. Были ли какие-то изменения за все время его проведения?
— С 1968 года такие мероприятия-выставки проводятся регулярно. Этот год также можно считать началом профессиональной кинологии в Приморском крае, и с того времени ни разу не было перерыва, даже в самые сложные времена. Даже когда были экономические спады, дефолты, кризисы — перерывов не было.
Пандемия тоже не повлияла на проведение фестиваля — мы проводим его в несколько дней, чтобы не создавать скученности и разводим участников по точкам — по специальным залам, чтобы они не контактировали между собой.
— Вы руководите федерацией прикладных видов спорта в собаководстве и клубом служебного собаководства. Как давно существуют эти организации, и чем они занимаются?
— Федерация прикладных видов спорта Приморского края очень юная — ей всего восемь лет. Это организация, которая была создана на базе изменения закона «Молодёжной политики и спорта» РФ. Тогда появилась возможность заниматься не только служебной подготовкой собак, но и такими вещами, как скоростное преодоление препятствий — «аджилити», флай-бол — это очень зрелищная ловля мяча специальными породами, танцы с собаками, хождение рядом под музыку. Есть очень много видов, которые являются прикладными — не основными, не обязательными.
— А чем отличаются спортивно-прикладное собаководство от служебного?
— В этих двух понятиях огромная разница. В служебном собаководстве, начиная с 1924 года, всё построено с ориентацией на специальную службу: курсы, дрессировки, предназначеные для розыска людей, наркотиков, взрывчатых веществ.
Служебное собаководство замкнуло в себе те виды подготовки, которыми могут заниматься хорошо подготовленные кинологи, то есть для профессионалов, можно так сказать, а собаководство прикладных видов — это занятия для самых разных людей, которые могут, например, с немецкой овчаркой принимать участие в скоростном преодолении препятствий, танцах с собаками и многих других видах тренировок.
— Приходят ли к вам люди не просто учиться, а решать конкретные проблемы в воспитании питомцев?
— Конечно, мы в большинстве своём проводим такие мероприятия, чтобы люди могли получить здесь консультацию по выращиванию и содержанию собаки. В том числе и редких пород — у нас их 120 сейчас, это невозможно почерпнуть из интернета или где-то прочитать, надо обязательно прийти к человеку, который обладает опытом содержания редких пород собак. Для этого мы приглашаем специалистов и из России, и из других стран.
— Какие дальнейшие планы?
Провести во Владивостоке Чемпионат мира, Европы, Азии по нескольким курсам дрессировки. По «аджилити», по танцам с собаками и по пастушьей службе. Я думаю, это можно будет сделать, как только откроют границы и наладится ситуация со здоровьем людей. Это реально организовать. У нас уже есть планы, уже всё утверждено, теперь надо только дождаться, чтобы границы открылись, и мы могли пригласить спортсменов из других стран.
— Что посоветуете начинающим собаководам?
— Прийти в клуб, прийти на соревнования, на выставки — чтобы окунуться в эту атмосферу, познакомиться с кинологами, получить всю исчерпывающую информацию о тех возможностях в городе/регионе, которые можно реализовать. Всему научим.
— А что посоветуете тем, кто говорит, что уже поздно обучаться? Вообще существует «возрастная» проблема?
— К сожалению, есть такой комплекс, но он искусственный. Наши тренеры, преподаватели федерации и клуба могут помочь, подкорректировать поведение у годовалой, пятилетней и даже семилетней собаки. Люди приходят с питомцами, и мы всегда помогаем.