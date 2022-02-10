Технологии доступа от «Ростелекома»: выгоднее, быстрее и удобнее

Технологии доступа от «Ростелекома»: выгоднее, быстрее и удобнее
Технологии доступа от «Ростелекома»: выгоднее, быстрее и удобнее
Сегодня, 11:40ОбществоФото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"
«Ростелеком» предлагает жителям Владивостока и Артёма акционное предложение «Технологии доступа». До 28 февраля 2022 года им могут воспользоваться новые клиенты цифрового провайдера.

В рамках акции пользователи получают безлимитный интернет на скорости до 250 Мбит/с за 600 рублей в месяц.

Тариф доступен для жителей Владивостока и Артёма в домах с сетью GPON. Эта технология предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля до квартиры или частного дома абонента и гарантирует высокую пропускную способность сети. Оптоволоконные линии проложены под землей и защищены от погодных условий. Они не подвержены электромагнитным или радиочастотным помехам.

Надёжный домашний интернет от «Ростелекома» сможет справиться с большой нагрузкой и с любым количеством подключённых к нему устройств. Например, можно одновременно проводить совещания в Zoom без потери качества картинки и звука, смотреть фильмы в видеосервисе Wink в разрешении 4K или HD, загружать контент в мессенджеры и соцсети.

— Мы стремимся предоставлять нашим клиентам качественные и удобные услуги по выгодным ценам. Анализируя статистику трафика, мы видим, что приморцы — активные пользователи всевозможных онлайн-сервисов для работы, образования и досуга. Высокая скорость соединения им просто необходима. Акция на тариф «Технологии доступа» позволит клиентам использовать домашний интернет, не задумываясь об объёмах трафика, — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Подключить интернет по акции просто: оставьте заявку с контактными данными в форме на сайте и дождитесь звонка от сотрудника «Ростелекома», чтобы выбрать удобную дату подключения. В назначенное время придёт мастер, подключит услуги и оформит договор. Проверить возможность подключения по нужному адресу абонент может на сайте в течение пары минут, указав в заявке город, улицу, номер дома и квартиры.

— Я переехала в новую квартиру и смотрела тарифы на интернет. Решила воспользоваться предложением «Ростелекома». Подключили за несколько дней, а, главное, мастер сделал все очень аккуратно. Роутер установил в незаметном и недоступном для детей месте. Для меня это важно, так как на прошлой квартире роутер постоянно задевали дети или кошка, и связь пропадала, — отмечает Ирина Гладова, клиент компании.

Новым клиентам, планирующим воспользоваться услугой, понадобится Wi-Fi роутер. Его можно взять в аренду за 10 рублей в месяц либо купить.

Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» и технической возможности их подключения можно по телефону 8 800 100 08 00 и на сайте https://primorye.rt.ru/.

Сюжеты:
Приморье
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