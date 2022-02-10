Технологии доступа от «Ростелекома»: выгоднее, быстрее и удобнее

— Я переехала в новую квартиру и смотрела тарифы на интернет. Решила воспользоваться предложением «Ростелекома». Подключили за несколько дней, а, главное, мастер сделал все очень аккуратно. Роутер установил в незаметном и недоступном для детей месте. Для меня это важно, так как на прошлой квартире роутер постоянно задевали дети или кошка, и связь пропадала, — отмечает Ирина Гладова, клиент компании.