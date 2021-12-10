Жителей Владивостока приглашают сдать кровь на сахар и холестерин

В Краевом доме молодежи (пр. 100-летия Владивостока, 103) с 13 до 15 часов ожидаются выступления врача-кардиолога, диетолога, специалиста по вопросам медицинской профилактики. Они расскажут о принципах рационального питания и физической активности, сохранение здоровья, проблемах сердечнососудистых заболеваний, как оказать первую помощь при гипертоническом кризе, боли в области сердца, при инсульте, инфаркте миокарда, аритмии и т. д.