Приморский бизнес уходит в цифру

Приморский бизнес уходит в цифру
Приморский бизнес уходит в цифру
Сегодня, 13:05ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Интернет вещей стал самой востребованной инновацией МТС у предпринимателей Приморья. К такому выводу пришли аналитики компании, проведя исследования спроса бизнеса на цифровые услуги за последние три года.

Директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева рассказала в своём Instagram-аккаунте о самых популярных у деловых людей современных технологиях.

Аналитики выяснили, что практически каждый второй клиент МТС в Приморье, использующий инновационные цифровые сервисы МТС, выбирает интернет вещей (IoT). Приморские предприятия внедряют технологию IoT в самых разных сферах экономики — от ЖКХ и транспорта до энергетики и благоустройства общественных пространств.

На втором месте по популярности оказались сервисы точечной цифровой рекламы, в том числе, «МТС Маркетолог». Чаще всего умные рассылки в Приморье используют компании розничной торговли — представители цветочного бизнеса, магазины одежды, обуви, товаров для детей и животных, а также ювелирные сети.

Замкнули тройку лидеров облачные решения. Самыми активными потребителями облачных сервисов стали представители ритейла, на которых приходится более трети портфеля #Cloud МТS. Также облака активно внедряют свою работу компании их сферы производства, услуг, медицинские центры и даже медиахолдинги.

Фото:фото пресс-службы МТС

«В целом, профиль услуг приморского бизнеса смещается в сторону все большей цифровизации и автоматизации процессов. Если еще несколько лет назад большая часть клиентов выбирала более традиционные телеком-услуги — мобильную и фиксированную связь, то сейчас тренд на диджитализацию очевиден. За три года количество компаний в Приморском крае, внедривших технологию интернета вещей и облачные сервисы удвоилось, а число клиентов, использующих цифровую рекламу, выросло в четыре раза. В последние два года из-за ограничений, вызванных пандемией, вопросы оптимизации затрат и организации онлайн-форматов работы для большинства компаний вышли на первый план.

Благодаря грамотному внедрению digital-сервисов, многие компании смогли сократить издержки и быстро запустить новые продукты. При этом, большинство услуг доступны для бизнеса любого масштаба, и для каждой сферы существует подходящее решение», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Сюжеты:
Приморье
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