Экскурсоводов обяжут проходить аттестацию раз в пять лет

Экскурсоводов обяжут проходить аттестацию раз в пять лет
Сегодня, 11:43ОбществоФото: Александр Сафронов / Правительство Приморского краяВводится новое понятие «национальный туристский маршрут»
Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков

Теперь по закону экскурсоводами работать смогут только граждане России. Однако вступление этой нормы в силу отложено до 1 июля 2022 года.

Аттестаты будут выдаваться аттестационными комиссиями, создаваемыми региональным органом госвласти в сфере туризма. В Приморье за это, вероятно, будет отвечать агентство по туризму. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии. Предусматривается уплата госпошлины за выдачу документа.

Ростуризм будет вести открытый единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников на своем официальном сайте.

Также документом вводится новое понятие «национальный туристский маршрут» — маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.

Напомним, что в Приморье идет отбор участников регионального конкурса профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсионный калейдоскоп». До 30 апреля желающие принять в нем участие могут подать заявки сразу по двум номинациям: «Лучшая экскурсия» и «Лучший экскурсовод».

«Хотелось, чтобы конкурс помог объединиться всем экскурсоводам Приморья. Есть цель — создать сильный фундамент материалов для работы секции на этот год и подготовки к летнему туристическому сезону. Ведь именно совместные усилия помогут найти новые перспективы развития и привести к значимым результатам», — приводит слова Елены Ильяшенко, председателя секции «Краеведение и экскурсоведение» Общества изучения Амурского края пресс-служба правительства Приморского края.

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