Экскурсоводов обяжут проходить аттестацию раз в пять лет

«Хотелось, чтобы конкурс помог объединиться всем экскурсоводам Приморья. Есть цель — создать сильный фундамент материалов для работы секции на этот год и подготовки к летнему туристическому сезону. Ведь именно совместные усилия помогут найти новые перспективы развития и привести к значимым результатам», — приводит слова Елены Ильяшенко, председателя секции «Краеведение и экскурсоведение» Общества изучения Амурского края пресс-служба правительства Приморского края.