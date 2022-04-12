Большая уборка во Владивостоке продлится до конца весны

Большая уборка во Владивостоке продлится до конца весны
Большая уборка во Владивостоке продлится до конца весны
Сегодня, 11:37ОбществоФото: пресс-служба администрации Владивостока
Традиционный санитарный двухмесячник во Владивостоке стартовал 1 апреля и сейчас в полном разгаре. Его цель — навести после зимы порядок на улицах, во дворах, на территориях предприятий, скверов и набережных. А 23 апреля всех жителей города приглашают на общегородской субботник.

Во время двухмесячника коммунальным службам, структурным подразделениям и подведомственным предприятиям поставлена задача решать вопросы уборки Владивостока комплексно.

Глава города Константин Шестаков поручил заняться наведением порядка и благоустройством территорий во всех районах краевого центра. Он также посоветовал управляющим компаниям и работающим в городе предприятиям уделить больше внимания наведению чистоты и порядка на подведомственных территориях.

Мэр проверил, как наводят порядок на проспекте Острякова — от кольца Первой Речки до кольца у Инструментального завода, и на Партизанском проспекте. Этим заняты бригады предприятий «Содержание городских территорий» и «Зелёный Владивосток». Им также предстоит провести работы по благоустройству, высадить новые деревья и кустарники, создать места отдыха, обустроить удобную пешеходную связь от проспекта Острякова к Тополиной аллее.

Сделать любимый город чище после зимы муниципальным службам помогают волонтё-ры, студенты, неравнодушные жители. Например, на улицу Днепровскую вышли ребята из Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Приморского крайпотребсоюза. На неделе активисты наводили порядок по всему городу — на Калинина, Вострецова, Иртышской. Во Фрунзенском районе сотрудники управляющих компаний вместе с жителями прибирались на Посьетской, Станюковича, Верхнепортовой, Тигровой, Авраменко, Крыгина, 1-й Морской, Хабаровской, Бестужева.

Работы по санитарной уборке велись в скверах города — Игнатьевском на Первой Речке, Жариковском на Дальзаводской, Матросском, на Верхнепортовой улице и в районе оста-новки «Аванград», а также в Покровском парке — здесь помимо уборки мусора обрезали деревья.

С середины апреля большая приборка города только активизируется — уже на следующей неделе нас ждёт страстная седмица и чистый четверг, когда на Руси традиционно приводили в порядок и дела, и души, и территории.

Санитарный двухмесячник продлится до 1 июня.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокблагоустройство
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