Китай нам только снится: почему жителей Приморья не пустят через границу?

Анонсированное на 9 апреля снятие «железного занавеса» на сухопутных погранпереходах Российской Федерации с КНР во Владивостоке и окрестностях встретили с большим воодушевлением. Люди уже начали мечтать о сытном ужине в чифаньке и бюджетных покупках, но, как считают эксперты, радоваться рано.

Мы попросили китаиста Юрия Уфимцева прокомментировать решение об открытии сухопутной границы, принятое российским антикоронавирусным штабом. Наш собеседник специально созвонился со своими русскоязычными друзьями, живущими в Китае, чтобы поделиться сведениями «из первых уст». В Поднебесной всё ещё живут в условиях разгула COVID-19 и относятся к этой болезни с поощряемым на государственном уровне пиететом. Китаист подчёркивает, что для жителей КНР нет никаких послаблений в борьбе с новой инфекцией. И, глядя на непоколебимость позиции наших соседей в вопросе, иллюзий не питает. — Вообще и я, и те китаисты, которые в КНР давно работают, прикидывали, что они откроются в 2025 году. То бишь три года ещё нам ждать нечего в любом случае. А сейчас сами китайцы уже говорят, что в 2030 году, наверное, не раньше, — считает Уфимцев. — Туризм в том виде, в котором он был раньше, его уже не будет. Ближайшие три года точно. Никто вас туда не пустит, и оттуда никого не пустит. Приводя для наглядности пример того, как в КНР относятся к противостоянию с коронавирусом, собеседник «ЗР» рассказал про историю с российским водителем-дальнобойщиком. — Был случай в Суйфэньхе, когда наш камазист заехал туда. А там заехал — въехал — всех проверяют. У него обнаружили ковид. Его быстро выпнули (в РФ — прим. ред.). Так они за трое суток всю сеть распутали — 378 человек, с кем он общался. Он ездил в магазин на такси — нашли такси. Потом такси везло бабушку на вокзал — нашли проводников, всех. Их просто всех собрали и посадили на карантин. Представляете, как они к этому относятся? — живописует китаист. Отметим, что в Приморском крае люди даже начали создавать группы в соцсетях и мессенджерах. «Рано или поздно, но Китай откроется всё равно для туристов и помогаев», — гласит описание одного из таких сообществ. — Просто у нас не так уж много людей, которым по карману поездки дальше Суньки, — пишет, радуясь перспективе на пару дней съездить в КНР Наталья. Ей вторят другие — и предлагают даже организовать встречу на китайской территории. — Да вот бы со всеми гульнуть в Китае, где-нибудь на площади. Устроить посиделки туристов из Приморья, — поддерживает энтузиазм Екатерина. Но эксперты непреклонны и настаивают на том, что «Китай нам только снится».

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