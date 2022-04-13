Во Владивостоке инженеры вошли в список самых высокооплачиваемых профессий

Например, в Тюмени, Ижевске, Хабаровске, Пензе самыми выгодными стали предложения для врачей. Так, в Ижевске врачу-хирургу предлагают зарплату более 150 тыс. руб., а главному ветврачу в Хабаровске — больше 100 тыс. Самое высокооплачиваемое предложение в подборке этого месяца — также у медика — врачу-офтальмохирургу в Пензе предлагают более 300 тыс. рублей.